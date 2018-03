Klagen bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf scheinen kaum Aussicht auf baldigen Erfolg zu haben, so die Experten von "fairesearch". Schiedsgerichtsverfahren würden handlungsunfähig bleiben, weil freiwerdende Richterstellen durch das amerikanische Veto blockiert seien.



Die direkten Auswirkungen würden zunächst überschaubar bleiben, da nur ein kleiner Teil der europäischen Ausfuhren in die USA betroffen sei. Wichtiger seien die Effekte auf den weltweiten Handel insgesamt. Eine Spirale von protektionistischen Maßnahmen käme für die Finanzmärkte einer Katastrophe gleich.



Höhere Zölle auf US-Importe würden die amerikanischen Teuerungsgefahren erhöhen. Der US-Notenbank bleibe als Antwort hierauf nur eine restriktivere Geldpolitik übrig. Wegen des geringen Spreads zwischen Geld- und Kapitalmarktzinsen sei ein Anstieg der 10-jährigen Treasuries über 3% kaum zu vermeiden. Entsprechende Kursverluste seien die Folge. China halte zurzeit noch USD 1,176 Billionen Treasuries, das Ausland insgesamt USD 6,3 Billionen. Ob die Volksrepublik und andere ausländische Investoren auch in den nächsten Jahren einen großen Teil der gigantischen Neuemissionen aufgrund der exorbitant hohen US-Staatsverschuldung von mehr als USD 20 Billionen übernehmen würden, sei bei protektionistischen US-Maßnahmen mehr als nur fraglich.



Die internationalen Aktienmärkte würden bei zurzeit noch hoher Bewertung (geschätzt DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) KGV 12,5, EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) KGV 13,5, Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) KGV 16,5, Nikkei (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) 15,4) auf den fundamentalen Prüfstand gestellt. An den Devisenmärkten sei ein Anstieg des USD-Kurses trotz erwarteter US-Zinserhöhungen wenig wahrscheinlich, da die fundamentalen Daten der US-Volkswirtschaft allzu weit aus dem Gleichgewicht geraten seien (Staats- und Auslandsverschuldung, hohe Defizite in der Handels- und Leistungsbilanz, internationale Investmentposition USD - 8 Billionen). Davon könnten Edelmetalle profitieren. (05.03.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung von Präsident Trump über Strafzölle für Importe von Stahl (25%) und Aluminium (8%) hat in der ganzen Welt heftige Diskussionen über den Beginn eines Handelskrieges ausgelöst und an den internationalen Aktienmärkten kräftige Kursverluste verursacht, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Protektionistische Maßnahmen im Welthandel, so würden die meisten Welthandelsinstitutionen urteilen, seien für alle schädlich. Auf jede Maßnahme seien Gegenreaktionen zu befürchten. Tatsächlich seien in den letzten Tagen Reaktionen und Gegenreaktionen immer schärfer ausgefallen. Wie die OECD über die Entwicklung des internationalen Handels berichte, seien Importe und Exporte der G20 seit 2015/2016 kräftig gestiegen. Dieser Trend werde jetzt einen Dämpfer erhalten.