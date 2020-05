Wien (www.aktiencheck.de) - Die Serie schlechter Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt setzte sich auch gestern fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ebenfalls keine guten Nachrichten seien aus Deutschland gekommen. So sei der Auftragseingang in der Industrie im März mit 15,6% p.m. deutlich stärker als erwartet eingebrochen. Das Epizentrum des Einbruchs habe die Autoindustrie dargestellt. Dabei dürften die ersten beiden Wochen im März noch recht passabel gelaufen sein, ein weiterer Einbruch im April sei quasi vorprogrammiert. Die heutigen Zahlen zur März-Industrieproduktion in Deutschland dürften auf Interesse stoßen (Konsens: -7,5% p.m.), da noch keine Q1 BIP-Zahlen vorlägen. Anders die französische Industrieproduktion, da die schon veröffentlichte Schnellschätzung für das Q1 BIP bereits auf umfangreichen Daten zum Industriesektor beruhe (im Gegensatz zu Dienstleistungen, Bau).Mit ihrer Frühjahrsprognose habe gestern nun auch die EU-Kommission der Währungsunion sowie den Euro-Ländern ganz offiziell bescheinigt, dass in H1 2020 eine Rezession historischen Ausmaßes unausweichlich sei. Für die Eurozone werde heuer ein BIP-Rückgang von 7,7% erwartet. Damit sei die Kommission etwas pessimistischer als andere (IWF: -7,5%). Insbesondere der erwartete Rebound in 2021 (6,3%) steche jedoch heraus (IWF: 4,7%, RBI: 4,9%). (07.05.2020/ac/a/m)