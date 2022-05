Das Chart des World Gold Council zeige, dass auf lange Sicht ein Investor in dem Edelmetall am günstigsten beraten gewesen sei. Bei steigenden Inflationsraten, wie es gegenwärtig zu befürchten sei, müsste demnach der Kauf von physischem Gold die optimale Entscheidung sein.



Bei steigenden Inflationsraten würden die Notenbanken gefordert, mit einer restriktiveren Geldpolitik einzugreifen, um die Preisstabilität wieder herzustellen.

Dabei komme es zu Erhöhungen der Geldmärkte. Hieran setze das Vorurteil der Finanzmärkte an, steigende Zinsen seien Gift für Gold. Gold bringe ja schließlich keine Zinsen. Historische Vergleiche würden aber zeigen, dass zwischen dem Goldpreis und den Geldmarktzinsen auf weitere Sicht keine enge Korrelation bestehe. Da sich der Goldpreis aber an den Finanzmärkten äußerst schwankungsreich zeige, könne kurzfristig die Aussicht auf steigende Leitzinsen den Goldpreis auch drücken. Dies sei vermutlich der Hintergrund für die gegenwärtige Abschwächung des Edelmetalls.



Doch die Konstellation der volkswirtschaftlichen Daten sei diesmal sehr kompliziert. Wie könne die Notenbank ihre Leitzinsen erhöhen mitten in einer Phase konjunktureller Abschwächung? Deutlich höhere Zinsen würden die BIP-Wachstumsraten weiter abschwächen. Die EZB werde aber um diesen Schritt nicht herumkommen, wolle sie ernsthaft die Inflation bekämpfen. So würden die Märkte ab Juli mit mehreren Erhöhungsschritten rechnen. So hoch, wie es eine Teuerungsrate von rund 10% erfordere, aber werde die EZB nicht gehen können. Jetzt räche sich, dass sie allzu lange an ihrer Geldpolitik negativer Zinsen festgehalten habe. Besonders schwierig gestalte sich die vorangegangene Ausdehnung der Geldmenge mittels quantitativer Lockerungen. Sie habe schon angekündigt Wertpapierkäufe einzustellen. Um überschüssiges Geld abzuschöpfen, müsste sie aber eigentlich Bestände verkaufen. Dies aber würde an den Märkten verheerende Kursrückgänge auslösen.



Steigende Zinsen würden mit zeitlicher Verzögerung die Staatshaushalte wegen der insgesamt bereits absurd hohen Staatsverschuldung belasten. Der Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen) gehe unmittelbar in den Staatshaushalt ein. In der Eurozone betrage diese Verschuldung Ende 2021 bereits 97,7% des BIP. In den USA nähere sich die Staatsverschuldung der Marke von USD 30 Billionen (1 Billion = 1012) und habe Ende 2021 laut der FED bei 123,6% des US-BIP gelegen. Immer lauter würden gegenwärtig die Forderungen nach öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen zum Ausgleich der Inflation und zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Dabei würden Sondervermögen gebildet, die aber nichts anderes darstellen würden als eine Erhöhung der Kreditaufnahme des Staates (wie z.B. Deutschland Euro 100 Mrd. für Bundeswehr).



In Zeiten hoher Inflation und bald steigender Geldmarktzinsen sei man trotz negativer Zinsen in realer Rechnung mit Geldmarktanlagen gut beraten. Am Rentenmarkt seien allenfalls Floater interessant. Am Aktienmarkt steige das Risiko bei sinkenden Unternehmensgewinnen. Erneuerbare Energien (wie z.B. Wasserstoff) würden kaufenswert bleiben. Edelmetalle hätten trotz kurzfristig schwankender Preise langfristig gute Aussichten. (17.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Produzentenpreise in der Verarbeitenden Industrie sind in den USA im letzten April um 18% gestiegen, die Konsumentenpreise um 8,3%, so Dr. Eberhardt Unger von fairesearch.Die Inflation habe ihren Gipfel damit noch nicht erreicht oder gar überschritten. Die Preissteigerungen würden mit zeitlicher Verzögerung allmählich bis auf die Ebene der Verbraucher wirken. Erst im Frühjahr nächsten Jahres würden die Steigerungsraten der Inflation aufgrund des Basiseffektes sinken. Das heiße aber nicht, dass das Preisniveau sinke, sondern sich die Anstiegsraten vermindern würden. Die Inflation erhöhe sich dann nur langsamer als in diesem Frühjahr.Für den Verbraucher bedeute dies eine Verminderung der Kaufkraftparitäten. Für den nominal gleichen Geldbetrag könne er weniger Güter und Leistungen erwerben. Dies gelte für alle Währungen, ihre Inflationsraten seien dennoch unterschiedlich. Je höher aber die Inflationsrate, desto schneller sinke die Kaufkraftparität. Doch wie könne sich ein Investor vor dem schleichenden Verfall seiner Kaufkraft wehren?