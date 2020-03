Bonn (www.aktiencheck.de) - Die europäische Statistikbehörde Eurostat bestätige gestern ihre vorläufige Schätzung eines nur marginalen BIP-Wachstums von 0,1 Prozent zur Vorperiode im Schlussquartal 2019, so die Analysten von Postbank Research.



Zu den anhaltenden außenwirtschaftlichen Belastungen durch Handelsstreit, Brexit & Co. sei zuletzt auch noch eine Abschwächung der Binnennachfrage hinzugekommen. Der private Verbrauch sei nur noch um 0,1 Prozent gesteigert worden. Auch überzeugende Industriedaten aus den großen Euro-Ländern für Januar seien angesichts der sich immer stärker abzeichnenden negativen Einflüsse durch die Corona-Epidemie nur ein schwacher Trost. Etwas anders sehe es in den USA aus, wo diverse Indikatoren bis zuletzt eine Belebung der Konjunktur signalisiert hätten. Dies gelte unter anderem auch für den NFIB-Index für die Stimmung im US-Mittelstand, der im Februar sogar noch einmal habe zulegen können. Zwar sei natürlich auch hier mittlerweile mit erheblichen Belastungen durch das Virus zu rechnen. Die Ausgangsbasis erscheine aber im Vergleich zu Europa etwas stabiler. Dennoch präsentiere sich der Euro derzeit stark, da viele Marktakteure auf Seiten der FED einen größeren geldpolitischen Lockerungsspielraum sähen als auf Seiten der EZB. Nachdem die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich bis über die Marke von 1,15 gestiegen sei, hätten die Konjunkturdaten dem US-Dollar gestern zunächst eine Atempause verschafft. (11.03.2020/ac/a/m)



