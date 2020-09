Bonn (www.aktiencheck.de) - Heute beginnt die vorletzte geplante Verhandlungsrunde über die Beziehung zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit, so die Analysten von Postbank Research.



Bereits Ende Oktober wolle man sich auf ein Abkommen geeinigt haben, damit es noch vor Ablauf der Übergangsphase Ende des Jahres in Kraft treten könne. Dies erscheine jedoch zunehmend unwahrscheinlich, denn bei zentralen Themen wie Fischereirechten und Staatshilfen herrsche weiterhin Uneinigkeit. Der britische Premier Boris Johnson habe bereits angedroht, dass sich das Vereinigte Königreich aus den Verhandlungen zurückzuziehen könnte, sollten Fortschritte weiter ausbleiben.



Zudem bereite sich die britische Regierung aktuell darauf vor, Vereinbarungen aus dem 2019 unterzeichneten EU-Austrittsabkommen bezüglich Staatshilfen und Warenkontrollen an der nordirischen Grenze mit neuen Gesetzen abzuschwächen. Zwar könnte in letzter Minute ein EU-typischer Kompromiss gefunden und ein rudimentäres Abkommen, das Streitthemen ausklammere, auch im November noch beschlossen werden; die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit sei allerdings deutlich gestiegen. Das Britische Pfund könnte daher in den kommenden Wochen unter Druck geraten. (08.09.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.