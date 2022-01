- Die Preise für das europäische Emissionshandelssystem hätten in der Woche nach Abschluss der Verhandlungen mit 66 Euro pro Tonne einen neuen Höchststand erreicht. Auch der Markt für freiwillige Emissionszertifikate habe positiv reagiert: Die Preise für CORSIA-fähige Emissionszertifikate (CEC) seien im Laufe der Konferenz um 20% gestiegen.



- Viele Faktoren würden sich bereits auf die Preise für Gutschriften auf dem freiwilligen Markt auswirken, darunter Projekttyp, Alter der Gutschriften und Zertifizierungsstelle. Diese konkurrierenden Einflüsse hätten zu enormen Preisspannen geführt, wobei die Gold-Standard-Gutschriften zwischen 10 und 47 US-Dollar pro Tonne Kohlenstoff Der Artikel 6-Ausgang werde dies verwässern. Angepasste Gutschriften würden wahrscheinlich als höherwertig angesehen und könnten zu einem höheren Preis angeboten werden. In der Tat hätten große Unternehmen wie BMW erklärt, dass sie nur angepasste Gutschriften in Betracht ziehen würden.



- Die internationale Luftverkehrsbranche habe bereits das CORSIA-System eingeführt, welches von den Fluggesellschaften verlange, dass sie alle Emissionen ausgleichen würden, die über das Basisjahr 2019 hinausgehen würden. Die Schaffung eines klareren Regelwerks werde die Einführung neuer Anrechnungssysteme für bestimmte Wirtschaftszweige erleichtern, wobei die Schifffahrt ein wahrscheinlicher Kandidat sei.



- Die Klarheit von Artikel 6 werde die weiteren Bemühungen um eine Verbesserung des Kreditangebots, einen reibungslosen Ablauf des Marktes und die Festlegung klarer Grundsätze für bewährte Verfahren unterstützen.



Auswirkungen für Unternehmen und Vermögensverwalter



1. Wenn Kreditpreise steigen und Mechanismen verschärft würden, werde dies die Fundamentaldaten des Markets zunehmend beeinflussen. Ein wichtiger Faktor könnten Initiativen wie der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU sein. Damit werde eine Grenzabgabe auf Produkte aus kohlenstoffreichen Industrien eingeführt, um sicherzustellen, dass inländische Hersteller, die unter das EU-Emissionshandelssystem fallen würden, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ungedeckten ausländischen Herstellern erleiden würden.



2. Unternehmen, die minderwertige Kredite kaufen würden, über unzureichende Sorgfaltspflichten und Qualitätsbewertungssysteme verfügen würden oder sich zu sehr auf Kompensationsgeschäfte verlassen würden, seien bereits mit echten Reputationsrisiken konfrontiert. Diese Risiken würden noch zunehmen, je ausgereifter die bewährten Verfahren würden.



3. Unternehmen mit weniger ausgereiften Kohlenstoffmarktstrategien könnten gefährdet sein. Denn das Angebot an Emissionsgutschriften im Verhältnis zur Nachfrage sei knapp, sodass die Preise voraussichtlich steigen werde. Während einige Unternehmen über fortschrittliche Strategien und erfahrene Teams verfügen würden, könnten andere, die über diese Erfahrung nicht verfügen würden, beim Kauf von Emissionsrechten einen Aufschlag zahlen.



4. Naturkapitalprojekte und Anlageklassen, die Emissionsgutschriften generieren könnten, würden für institutionelle Anleger immer attraktiver, da die Preise für Gutschriften steigen würden. (Ausgabe vom 27.01.2022) (28.01.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Auf der COP26 wurde ein Regelwerk verabschiedet, das den Handel mit Emissionsgutschriften zwischen Ländern neu regelt und fixiert, so die Experten von BMO Global Asset Management (BMO GAM).Joe Horrocks-Taylor, Senior Associate im Responsible Investment Team von BMO Global Asset Management, sehe auf dem Markt für Kohlenstoffhandel bereits Auswirkungen. Welche genau und wie diese zustande kommen würden, erkläre der Klimaexperte in seiner Zusammenfassung.Die wichtigsten Beschlüsse auf einen Blick- Übertragung von minderwertigen Gutschriften: Die Verhandlungsführer hätten sich auf der COP26 darauf geeinigt, die Verwendung alter, minderwertiger Gutschriften im UN-Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung einzuschränken. Nur Gutschriften, die seit 2013 registriert worden seien, dürften nun für die Erfüllung nationaler Ziele verwendet werden. Das bedeute, dass von den potenziellen 4 Milliarden CDM-Gutschriften nur 320 Millionen übertragen würden, um eine Überschwemmung des Marktes mit "Schrottgutschriften" zu vermeiden, die die Preise untergraben würden. Diese alten Gutschriften würden klar gekennzeichnet und seien vermeidbar. Einige Länder (die größten davon Kolumbien, Finnland und die Schweiz) hätten sich bereits verpflichtet, keine CDM-Gutschriften aus der Zeit vor 2020 zu kaufen oder zu verkaufen. Ein neuer Mechanismus solle den vorherigen CDM ersetzen.- Klarere Regeln für die Doppelanrechnung: Auf der COP26 sei vereinbart worden, dass Länder nicht gleichzeitig Gutschriften verkaufen und auf ihre eigenen Klimaziele anrechnen könnten. Wenn Länder Gutschriften verkaufen würden, müssten sie entsprechende Anpassungen in ihren Kohlenstoffkonten vornehmen. Diese angepassten Gutschriften würden für Nationalstaaten zur Erreichung ihrer Ziele und für internationale Systeme wie das CORSIA der Luftfahrtindustrie obligatorisch sein.Der Kohlenstoffmarkt reagiere