Xetra-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

42,98 EUR +1,56% (07.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

43,28 EUR -0,18% (07.11.2018, 18:56)



ISIN Koenig & Bauer-Aktie:

DE0007193500



WKN Koenig & Bauer-Aktie:

719350



Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

SKB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

KOEBF



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt und bedeutender Partner der internationalen grafischen Industrie. Kernkompetenz von KBA ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG (KBA) mit den Werken Würzburg und Radebeul.



Zur engeren KBA-Gruppe gehören außerdem die KBA-FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, KBA-Mödling GmbH bei Wien in Österreich, KBA-NotaSys SA in Lausanne, Schweiz, KBA-Metronic GmbH und KBA-MePrint AG in Veitshöchheim bei Würzburg, KBA-MetalPrint GmbH in Stuttgart, KBA-Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, KBA-Kammann GmbH in Bad Oeynhausen und KBA-Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. KBA hat mit der KBA North America Inc. in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der KBA-Druckmaschinen. (07.11.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (KBA) (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF).Q3 erwartungsgemäß schwach: So sei der Auftragseingang um 21% gefallen, gebremst durch lange Lieferzeiten. Nach neun Monaten habe sich das Orderwachstum dadurch auf 4% verlangsamt. Der Umsatz habe sich um 11% bzw. nach neun Monaten um 7% abgeschwächt. Engpässe auf der Zulieferseite hätten Lieferverzögerungen verursacht. Das EBIT habe um 10% nachgegeben. Erfreulich werte Maichl, das die Marge trotz des niedrigeren Umsatzniveaus auf 6,6% (VJ 6,5%) angestiegen sei. Er führe dies auf positive Produktmixeffekte zurück. Nach neun Monaten habe die Marge aber mit 3,6% noch hinter dem Vorjahreswert von 4,3% gelegen.7%-Margenziel für 2018 bekräftigt: KBA habe das geplante organische Umsatzwachstum für 2018 von 4% bestätigt, was 1,27 Mrd. EUR entspreche. Der Ende Q3 um 25% auf 769 Mio. EUR gestiegene Auftragsbestand sollte in Q4 einen Umsatzschub ermöglichen. Infolge von Zulieferengpässen werde eine Umsatzverschiebung in der Größenordnung von ca. 35 Mio. EUR ins Jahr 2019 aber nicht ausgeschlossen. Somit könnte der Umsatz bei 1,23 Mrd. EUR landen, was der Analystenprognose entspreche. Bestätigt worden sei in beiden Szenarien das EBIT-Margenziel von rund 7%. Absolut leite Maichl eine EBIT-Zielspanne von 84-91 Mio. EUR ab. Er schätze weiterhin 88 Mio. EUR bzw. eine Marge von 7,1%.Wachstumsinitiative: KBA wolle neue Wachstumsfelder (Wellpappe, flexible Verpackung, 2-Teil-Dosendruck) forciert erschließen. Das zusätzliche Umsatzvolumen werde bis 2023 auf rund 200 Mio. EUR p.a. mit einem zweistelligen EBIT-Margenpotenzial geschätzt. Dafür investiere KBA 2019-21 kumuliert ca. 50 Mio. EUR. Dies dämpfe das Margenpotenzial kurzfristig, da Zusatzumsätze und Ergebnisbeiträge erst ab 2021 verstärkt kommen dürften. Der obere Rand des EBIT-Margenziels von 4-9% bis 2021 werde damit unwahrscheinlicher. Für 2019 reduziere Maichl seine EBIT-Schätzung auf 94 Mio. EUR (bisher: 102 Mio. EUR) bzw. die Marge auf 7,2% (bisher 7,8%).Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt das "kaufen"-Rating für die Koenig & Bauer-Aktie und senkt das Kursziel (DCF & Peergroup-Modell) auf 67 EUR (70 EUR). Investmentrisiken: eingetrübte Investitionsgüterkonjunktur. (Analyse vom 07.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Koenig & Bauer-Aktie: