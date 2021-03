Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (04.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX).Die Knorr-Bremse AG habe in der Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 noch mit relativ guten Zahlen überzeugt und sich stärker als viele andere Unternehmen des Automobil-Sektors gezeigt. Allerdings seien die Auftragseingänge um 8,8% auf EUR 6,442 Mrd. zurückgegangen. Hingegen habe der Auftragsbestand um 6,1% auf das Rekordniveau von EUR 4,977 Mrd. zulegen können. Während die Umsatzerlöse um 11,2% auf EUR 6,157 Mrd. geschrumpft seien, habe sich das EBITDA um 16,7% auf EUR 1,107 Mrd. verringert. Die EBITDA-Marge habe sich in der Folge von 19,2% auf 18,0% reduziert.Das EBIT des Konzerns sei um 23,4% auf EUR 814,0 Mio. gefallen, was zu einer EBIT-Marge von 13,2% (Vj.: 15,3%) geführt habe. Nach Steuern sei ein um 15,8% verringertes Ergebnis in Höhe von EUR 532,1 Mio. verblieben. Hieraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 3,07 (Vj.: EUR 3,65). Der Free Cash Flow von Knorr-Bremse habe bei EUR 728,9 Mio. gelegen.Die Knorr-Bremse AG zeige relative Ergebnisstärke mit noch starken Margen, während zahlreiche andere Unternehmen infolge der Pandemie in die roten Zahlen rutschen würden. Nach dem Tod des Mehrheitsaktionärs Heinz Hermann Thiele vor wenigen Tagen laste noch mehr Verantwortung auf den Schulterndes seit dem 1. Januar 2021 amtierenden neuen CEO Jan Michael Mrosik (zuvor Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Digital Industries der Siemens AG).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Knorr-Bremse AG": Keine vorhanden.