Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

106,26 EUR -0,26% (11.03.2021, 12:17)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (11.03.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse: Vom Rekordhoch zurückgekommen - AktienanalyseGleich zu Beginn des Jahres hat die Aktie des Lkw- und Zugbremsenherstellers Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) bei 117,24 Euro ein neues Rekordhoch notiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seitdem sei es um mehr als zehn Euro nach unten gegangen. Auch die Ergebnisse zum abgelaufenen Jahr hätten keinen wirklichen Stimmungsumschwung gebracht. Dabei habe sich der Konzern im Vergleich zu manch anderem Zulieferer noch ganz gut aus der Affäre gezogen. Der Erlös sei um gut elf Prozent auf knapp 6,2 Mrd. Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um fast 17 Prozent auf rund 1,1 Mrd. Euro gefallen. Die Erwartungen seien damit erfüllt worden.Dass Anleger dennoch zurückhaltend bleiben würden, sei wohl dem Ausblick geschuldet. Zwar gehe Knorr-Bremse davon aus, den Umsatz im laufenden Jahr auf 6,5 bis 6,9 Mrd. Euro steigern zu können (2020: knapp 6,2 Mrd. Euro). Die Ziele für die EBITDA-Marge habe das Unternehmen allerdings deutlich vorsichtiger formuliert. Hier werde ein Wert zwischen 17,5 und 19 Prozent angepeilt. 2019 habe er 18 Prozent betragen. Sorge bereite dem Konzern die chinesische Autonomiepolitik, die zunehmend heimische Lieferanten bevorzuge, und der Halbleiter-Mangel. Beides dürften das Tempo in der LKW-Sparte nach dem ersten Quartal bremsen, so der neue Vorstandschef Jan Mrosik.Knorr-Bremse habe seinen Orderbestand 2020 trotz Corona um 6,1 Prozent auf 4,977 Mrd. Euro ausbauen können. Das ist ein neuer Höchststand, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2021)Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie:XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:106,22 EUR -0,21% (11.03.2021, 12:15)