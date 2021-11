XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

92,52 EUR -1,83% (18.11.2021, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

92,52 EUR -1,85% (18.11.2021, 12:39)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 29.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen.



Im Jahr 2020 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,2 Mrd. EUR. Seit 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. (18.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse: Lieferkettenproblemen und Kostensteigerungen - Konsolidierung hält an - AktienanalyseLieferkettenprobleme und Projektverzögerungen im Zuggeschäft lassen Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) etwas weniger zuversichtlich auf das Gesamtjahr blicken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern solle nun nur noch zwischen 13,0 und 13,5 Prozent liegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Bisher seien 13,0 bis 14,5 Prozent in Aussicht gestellt worden. Nach neun Monaten habe sie bei 14,2 Prozent gelegen - das vierte Quartal dürfte also schwächer ausfallen. Auch beim Umsatz habe der Konzern die erwartete Spanne eingeengt und gehe nun von 6,6 bis 6,8 Mrd. Euro aus. Bislang hätten 6,5 bis 6,9 Mrd. Euro im Plan gestanden. Zwar habe Knorr-Bremse betont, dass die Nachfrage stark und intakt sei - und man trotz der anspruchsvollen Situation in Summe deutlich über dem Vorjahresniveau liege. Tatsächlich habe das Unternehmen die Erlöse in den ersten neun Monaten um 9,1 Prozent auf gut fünf Mrd. Euro gesteigert. Der Betriebsgewinn habe sich um fast ein Fünftel auf 708,5 Mio. Euro verbessert und der Auftragseingang habe mit knapp 5,04 Mrd. Euro 15,7 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.Die Börse habe dennoch verschnupft reagiert. Für Verstimmung hätten die Aussagen gesorgt, wonach die Erholung des Zuggeschäfts auch im kommenden Jahr nur langsam vorangehe. Neben Lieferkettenproblemen und Kostensteigerungen kämen weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung hinzu, habe es geheißen. Große Sprünge bei der Marge seien daher wohl nicht zu erwarten.Entsprechend schwer dürfte sich die Knorr-Bremse-Aktie trotz überwiegend positiv gestimmter Analysten tun, aus der derzeitigen Konsolidierung - auch wenn sie inzwischen schon weit fortgeschritten ist - auszubrechen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Daher: Weiter auf Seitwärtsinvestments setzen. (Ausgabe 45/2021)Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie: