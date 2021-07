XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

96,02 EUR +6,33% (08.07.2021, 12:26)



Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

95,96 EUR -2,58% (08.07.2021, 12:40)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (08.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse: Erst hü, dann hott - AktienanalyseGroßes Durcheinander bei Knorr-Bremse: Erst vergangene Woche teilte der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller überraschend mit, dass man ein "grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 Prozent der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie" habe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Jetzt mache der Konzern wieder einen Rückzieher. Der Vorstand sei zu dem Schluss gekommen, dass die Möglichkeiten, die Schlüsseltechnologien und Produkte des Autozulieferers aus Lippstadt sich nicht so einfach auf das eigene Portfolio in der Bahn- und Lkw-Technik übertragen ließen, dass sich die Übernahme letztlich auszahle, habe Knorr-Bremse erklärt.Spekulationen über einen möglichen Anteilsverkauf durch die HELLA-Gesellschafterfamilie Hueck gebe es schon länger. Im Mai sei im "Manager Magazin" vom Interesse diverser Finanzinvestoren die Rede gewesen, aber auch von den Autozulieferern Hasco und Faurecia. Knorr-Bremse habe allerdings niemand auf dem Schirm gehabt.Die Börse habe der Interessensbekundung ohnehin wenig Gutes abgewinnen können: Knorr-Bremse-Aktien seien nach den Übernahmeplänen deutlich abgesackt. Zwar wäre in der Autobranche ein weiterer gewichtiger deutscher Zulieferer entstanden - mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 20 Mrd. Euro und einem kombinierten Umsatz von rund 13 Mrd. Euro. Zudem hätte Knorr-Bremse durch HELLA die dringend benötigte Elektronik-Kompetenz für die elektrische Zukunft erhalten.Entsprechend erleichtert habe die Börse auf den Rückzieher reagiert: Die Aktie habe kräftig angezogen und nehme damit wieder Kurs auf die wichtige 100-Euro-Marke, die im Zuge des Ausverkaufs zeitweise um mehr als zehn Euro unterschritten worden sei. (Ausgabe 26/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie: