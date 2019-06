Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (13.06.2019/ac/a/d)



Der Bremsenkonzern Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) aus dem MDAX hat einen guten Jahresstart erwischt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Quartal sei der Umsatz um 8,8 Prozent auf 1,755 Mrd. Euro und das EBITDA um 13 Prozent auf 334 Mio. Euro geklettert. Die entsprechende Marge sei um 0,7 Prozentpunkte auf 19 Prozent gestiegen. Unter dem Strich habe ein Überschuss von 192,6 Mio. Euro gestanden. Das Unternehmen werde daher für das Gesamtjahr etwas optimistischer und rechne nun mit einem Umsatz von 6,875 bis 7,075 Mrd. Euro statt mit 6,8 bis 7,0 Mrd. Euro. Auch das Ziel für die EBITDA-Marge sei angehoben worden. Sie solle nun in einer Bandbreite von 18,5 bis 19,5 Prozent liegen, nach zuvor 18 bis 19 Prozent.Positiv für den weiteren Geschäftsverlauf würden den Konzern neben dem hohen Auftragsbestand - dieser sei zuletzt auf einen neuen Rekordwert von 4,7 Mrd. Euro gestiegen - auch die getätigten Zukäufe stimmen. Finanzvorstand Heuwing habe in diesem Zusammenhang unter anderem die Übernahme des Geschäftsbereichs Lenksysteme für Nutzfahrzeuge von Hitachi hervorgehoben. Sie ermögliche es, Brems- und Lenksysteme zu kombinieren und sei eine wichtige Voraussetzung für das automatisierte Fahren.Bei Anlegern kamen die Zahlen und der Ausblick gut an: Die Knorr-Bremse-Aktie legte auf Monatssicht um mehr als acht Prozent zu und nähert sich damit wieder der Dreistelligkeit, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2019)