Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2020 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und der Internetplattform RENT AND TRAVEL einen Umsatz von knapp 800 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.000 Mitarbeitern mehr als 24.000 Freizeitmobile. Mehr Informationen: www.knaustabbert.de. (30.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Freizeitfahrzeugen Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Knaus Tabbert profitiere zwar vom Trendwechsel bei der Gestaltung der schönsten Zeit des Jahres. Pauschalreisen und Massentourismus seien gestern gewesen. Individualreisen würden immer beliebter. Der Wohnmobilhersteller leide allerdings auch unter Lieferproblemen bei Fahrgestellen. Die Jahresprognose sei zurückgezogen worden. An der Börse sei es für die Aktie daraufhin abwärts gegangen.Zu wenig Chassis: Wegen Lieferproblemen bei Fahrgestellen, die primär mit der weltweiten Halbleiterknappheit verbunden seien, müsse Knaus Tappert die Wohnmobilproduktion an den Standorten Jandelsbrunn in Deutschland und in Nagyoroszi (Ungarn) im vierten Quartal voraussichtlich für mindestens zwei Wochen stoppen. Zudem müsse die Arbeitszeit deutlich reduziert werden, habe es aus der Firmenzentrale geheißen.Dabei sei es eigentlich rund bei Knaus Tabbert gelaufen. Während Hotelaufenthalte und Fernreisen schwieriger geworden seien, hätten viele Menschen um auf Camper gesattelt. Im ersten Halbjahr 2021 habe sich der Auftragsbestand des Unternehmens verdreifacht. Die vor Kurzem präsentierte Mittelfrist-Prognose habe Lust auf mehr gemacht.Aufgrund der hohen Nachfrage sei der Vorstand für das Gesamtjahr zuletzt noch von einem kräftigen Umsatzwachstum "im unteren Bereich von 20 bis 22 Prozent" (Vorjahr: 794 Millionen Euro) und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund acht Prozent ausgegangen. Eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr habe das Management noch nicht gegeben. Jefferies-Analyst Rizk Maidi rechne in einer ersten Reaktion damit, dass die Markterwartungen angesichts der Produktionsausfälle im Schlussquartal um etwa zehn Prozent sinken dürften.Die Lieferprobleme bei den Fahrgestellen seien bekannt, dennoch komme die Aussetzung der Prognose etwas überraschend. Das zeige sich auch in der Kursreaktion. Mögliche Verschiebungen sollten aber in den ersten Monaten 2022 wieder aufgeholt werden können. Zudem habe dich das Unternehmen bei den Zulieferern der Chassis für die Zukunft breiter aufgestellt.Nach einer Stabilisierung des Kurses könnte sich für Anleger mit Weitblick auf dem verbilligten Kursniveau eine durchaus interessante Einstiegsgelegenheit ergeben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2021)