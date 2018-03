Tradegate-Aktienkurs Klondex Mines-Aktie:

1,86 Euro +2,48% (21.03.2018, 15:00)



TSE-Aktienkurs Klondex Mines-Aktie:

CAD 2,97 +2,06% (21.03.2018, 15:38)



ISIN Klondex Mines-Aktie:

CA4986961031



WKN Klondex Mines-Aktie:

727231



Ticker-Symbol Klondex Mines-Aktie Deutschland:

32K



TSE-Ticker-Symbol Klondex Mines-Aktie:

KDX



Kurzprofil Klondex Mines Ltd.:

Klondex Mines Ltd. (ISIN: CA4986961031, WKN: 727231, Ticker-Symbol: 32K, TSE-Symbol: KDX) ist ein in Kanada beheimateter Gold- und Silberproduzent. Klondex Mines fokussiert sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion.







(21.03.2018/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Klondex Mines-Aktienanalyse des Analysten Heiko Ihle von H.C. Wainwright & Co.:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Heiko Ihle, Analyst bei H.C. Wainwright & Co., im Hinblick auf die Aktien des Gold- und Silberproduzenten Klondex Mines Ltd. (ISIN: CA4986961031, WKN: 727231, Ticker-Symbol: 32K, TSE-Symbol: KDX) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Klondex Mines Ltd. habe ein Übernahmeangebot von Hecla Mining erhalten.Der gebotene Kaufpreis enttäuscht aber die Analysten von H.C. Wainwright & Co. Analyst Heiko Ihle passt das Kursziel von 5,25 auf 2,70 CAD nach unten an.In ihrer Klondex Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von H.C. Wainwright & Co. den Titel von "buy" auf "neutral" zurück.