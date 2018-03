Mittelstand glaubt nicht an Reduzierung der Emissionswerte durch Fahrverbot



Fragwürdig ist nach Meinung der Befragten auch, ob ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Städten die zu hohen Emissionswerte wirklich senken kann. Rund 77 Prozent der Teilnehmer verneinen dies, denn Dieselfahrzeuge seien nicht alleine für die zu hohen Stickstoffwerte verantwortlich. Lediglich 23 Prozent sehen alleine die alten Dieselfahrzeuge in der Verantwortung.



Jedoch fehle es nach Ansicht der teilnehmenden Unternehmen auch an alternativen Mobilitätskonzepten: so glauben 49 Prozent, dass sich weiterhin der Verbrennungsmotor in mittelständischen Firmen in der Beschaffung und Logistik bewähren wird, gefolgt vom Hybrid-Antrieb (46 Prozent). 34 Prozent sehen batteriebetriebene Antriebe als zukunftsweisend an, 28 Prozent Wasserstoff. Weniger beliebt sind demnach Gas (19 Prozent) und Plug-In Antriebe (13 Prozent).



Auch eine Umrüstung oder die Investition in neuere Fahrzeuge würde dem Mittelstand teuer zu stehen kommen: Im Schnitt rechnen die Befragten mit Mehrkosten in Höhe von 200.000 Euro.



Fazit



Duran Sarikaya, Geschäftsführer der Einkaufsberatung Kloepfel Consulting und Leiter des Bereichs Automotive rät Mittelständler dennoch zur Vorsorge: "Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass ein Dieselfahrverbot für den Mittelstand gravierende Folgen hätte. Mittelständische Unternehmen sollten dennoch jetzt proaktiv reagieren und ihre Beschaffungs- und Logistikprozesse so optimieren, dass Dieselfahrverbote die Supply Chain nur geringfügig beeinflussen."



