XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

6,215 EUR +10,20% (29.01.2020, 15:10)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

6,235 EUR +10,35% (29.01.2020, 15:19)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (29.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Mit einem zweistelligen Plus führe Klöckner & Co den SDAX am Mittwoch an. Der Titel beende damit die Konsolidierung und notiere wieder im Bereich des Dezember-Hochs. Eine bullishe Analystenstudie verleihe Schwung - und verspreche auf dem gegenwärtigen Niveau noch deutlich mehr Potenzial.Analyst David Varga vom Bankhaus Metzler sehe das Kursziel für die Aktie nun bei 8,50 Euro. Selbst nach dem Kurssprung hätte das Papier damit noch knapp 40 Prozent Luft nach oben. Optimistisch würden Varga vor allem die stark gestiegenen Stahlpreise in den USA und die beginnende Erholung in Europa stimmen. Klöckner & Co sei mit einem Abschlag der Lagerbestände zum Börsenwert von gut 25 Prozent sehr attraktiv bewertet.Angesichts der weiter schwächelnden Autobranche und der anhaltenden Überkapazitäten im Markt erscheine nach wie vor fraglich, ob sich die Stahlpreise tatsächlich bereits nachhaltig erholen würden. Dennoch erscheine der SDAX-Titel angesichts des Bewertungsabschlags tatsächlich attraktiv. Zudem würden um Klöckner & Co nach wie vor latente Übernahmegerüchte grassieren. Sowohl eine Fusion mit dem Rivalen thyssenkrupp als auch eine weitere Aufstockung von Großaktionär Friedhelm Loh, der bereits knapp 30 Prozent an dem Konzern halte, seien in der Vergangenheit schon diskutiert worden.Anleger lassen die Gewinne laufen - stellen sich aber auf eine anhaltend hohe Volatilität ein, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: