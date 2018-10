Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (25.10.2018/ac/a/d)







Das Duisburger Unternehmen habe in Q3 2018 weiter von den verbesserten Preisbedingungen insbesondere durch die in den USA verhängten Strafzölle profitiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Schwächer sei dagegen der Geschäftsverlauf in Europa verlaufen. Der Ausblick für das GJ 2018 sei bestätigt worden. Der Stahlhändler dürfte neben den Erfolgen der aufgelegten Einsparprogramme von der Umsetzung seiner Digitalisierungsstrategie, deren Umsatzanteil nun sogar auf 23% (H1 2018: 21%; GJ 2017 noch 18%) habe erhöht werden können, weiter profitieren. Angesichts der zunehmenden politischen Risiken und deren konjunkturellen Auswirkungen würden die weiteren Perspektiven laut Fechner vom Markt derzeit deutlich zu negativ eingepreist.Entsprechend bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Klöckner & Co-Aktie, reduziert aber angesichts der Risikoadjustierung der Investoren sein Kursziel von 13 auf 10 Euro. (Analyse vom 25.10.2018)