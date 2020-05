XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (14.05.2020/ac/a/nw)



Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist im ersten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe ein Nettoverlust von 21 Mio. Euro in den Büchern gestanden. Damit sei der Fehlbetrag 11 Mio. Euro höher als noch im Vorjahr gewesen. Bei einem Umsatzrückgang um 14,9 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro habe das EBITDA zudem mit 21 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 34 Mio. Euro gelegen. Als Grund für das enttäuschende Abschneiden habe der Konzern unter anderem die geringe Nachfrage durch die anhaltende Schwäche im Automobil- und Maschinenbausektor ins Feld geführt. Hinzugekommen seien erste Ausläufer der Corona-Krise. Aussicht auf zeitnahe Besserung? Fehlanzeige! Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie rechne der Konzern im zweiten Quartal mit einer weiteren Verschlechterung bei Umsatz und Absatz sowie einem EBITDA-Verlust im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dennoch habe sich Klöckner zuversichtlich gezeigt, gut durch die Krise zu kommen - und habe dabei auf seine umfangreichen Liquiditäts- und Finanzierungsreserven verwiesen. Zudem gehe das Unternehmen trotz der Pandemie für das Jahr von positiven Mittelzuflüssen aus betrieblicher Tätigkeit aus.Staatshilfen sind daher nach eigener Aussage bis dato kein Thema - das scheint die Börse etwas zu beruhigen, zumindest vorerst, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2020)