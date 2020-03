Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

3,15 EUR -3,31% (25.03.2020, 15:26)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

3,186 EUR -2,75% (25.03.2020, 15:50)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (25.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Vor gut zwei Wochen habe das Duisburger Unternehmen bei Veröffentlichung der Zahlen zum abgelaufenen Jahr noch eine Prognose für das laufende Jahr abgegeben. Angesichts der immer stärkeren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie habe Klöckner & Co diese nun aber wieder kassiert. An der Börse sorge dies allerdings nicht mehr für Schrecken.Aufgrund der sich stellenden Herausforderungen durch die Ausbreitung von COVID-19, der in diesem Zusammenhang getroffenen weltweiten Reaktionsmaßnahmen sowie der unabsehbaren Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten würden sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Klöckner & Co aktuell weder hinreichend ermitteln noch verlässlich beziffern, habe der Stahlhändler mitgeteilt. Allerdings seien erhebliche Liquiditätsreserven vorhanden, um der Krise zu begegnen. Zudem sei bereits mit Maßnahmen wie der Umsetzung von Notfallplänen oder der vorübergehenden Einschränkung des Betriebs u.a. durch Kurzarbeit reagiert worden.Der Stahlhandel sei aufgrund der sinkenden Stahlpreise bereits vor der Coronavirus-Pandemie ein schwieriges Geschäftsfeld gewesen. Die Situation für Klöckner & Co habe sich nun noch einmal zugespitzt. Eine Pleite stehe angesichts starker Großaktionäre und einer Schuldenquote von nur 40% derzeit aber nicht zur Debatte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: