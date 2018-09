Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

8,93 EUR -0,72% (05.09.2018, 16:12)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (05.09.2018/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 03.09.2018 hat Aufsichtsrat Prof. Dr. Friedhelm Loh über die Swoctem GmbH ein Paket von 121.000 Aktien zum Kurs von 8,9685 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von 1.085.187,32 EUR entspricht.Wie das Unternehmen am 24. Juli 2018 mitteilte, konnte es den positiven Ergebnistrend im zweiten Quartal 2018 fortsetzen. Mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 82 Mio. Euro (85 Mio. Euro vor Sondereffekten) nach 63 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum wurde, begünstigt durch die Marktentwicklung in den USA, das beste Quartalsergebnis seit über sieben Jahren erzielt. Das Konzernergebnis konnte von 24 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 33 Mio. Euro gesteigert werden. Das Ergebnis je Aktie betrug entsprechend 0,33 Euro (Q2 2017: 0,23 Euro).Christian Sandherr, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, hat nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen sein "buy"-Votum mit einem Kursziel von 12,40 Euro bestätigt. Die Quartalszahlen seien gut ausgefallen und der Ausblick für H2 erscheine vielversprechend, so der Analyst in einer Klöckner & Co-Aktienanalyse vom 25. Juli 2018.XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:8,935 EUR -0,06% (05.09.2018, 15:59)