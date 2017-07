Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,652 EUR +0,32% (05.07.2017, 08:16)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (05.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktie meldet sich zurück - ChartanalyseDie Aktie von Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) meldet sich zurück, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Einige Monate sei der Stahltitel Richtung Süden getaumelt. Nun aber könnte die Klöckner & Co-Aktie wieder vor deutlich besseren Zeiten stehen.Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co habe in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres das beste Quartalsergebnis seit sechs Jahren erzielt. Der Umsatz sei insbesondere preisgetrieben deutlich um 15,6 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro geklettert. Als Folge des verbesserten Preisumfelds und zusätzlich getrieben durch die Effekte aus Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen habe das operative Ergebnis von 16 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 77 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden können. Unter dem Strich habe Klöckner & Co 36 Mio. Euro verdient - im ersten Quartal des Vorjahres habe noch ein Minus von 14 Mio. Euro zu Buche gestanden. "Die stark verbesserte Ergebnisentwicklung zeigt, dass wir die Weichen richtig gestellt haben. Damit liegen wir voll auf Kurs, unsere gesteckten Ziele auch für das Gesamtjahr zu erreichen", so Vorstandschef Gisbert Rühl.Die Aktie von Klöckner & Co habe unlängst aus einem Abwärtstrendkanal nach oben ausbrechen können. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 8,91 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.07.2017)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,62 EUR +0,98% (04.07.2017, 17:35)