Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (29.07.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Das zweite Quartal sei für den Stahlhändler Klöckner & Co nicht berauschend verlaufen, das EBITDA liege gemäß vorläufigen Zahlen (und bereinigt um Sondereffekte) mit 51 Mio. Euro am unteren Ende der kommunizierten Range von 50 bis 60 Mio. Euro. Doch es komme noch schlimmer, denn die Erwartungen für das Gesamtjahr hätten wegen des schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfelds erneut abgesenkt werden müssen, von 180 bis 200 Mio. Euro auf nur noch 140 bis 160 Mio. Euro. Ursprünglich sollte sogar ein Wachstum zum Vorjahreswert (227 Mio. Euro) erzielt werden. Die Aktie sei im Anschluss auf ein neues Jahrestief gefallen, habe sich davon aber direkt wieder etwas absetzen können. Nach einem Kursverlust von in der Spitze fast 70% seit dem Zwischenhoch in 2016 könnte der Titel, ebenso wie andere Zykliker, langsam reif für eine Erholung sein - die aber nur nachhaltig ausfallen dürfte, wenn der Konjunkturtrend wirklich drehe.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" warten bei Klöckner & Co noch ab. (Ausgabe 29 vom 27.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:4,568 EUR -0,17% (29.07.2019, 11:18)