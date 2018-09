Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (21.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) charttechnisch unter die Lupe."Gap macht Mut", hätten sie vor zehn Tagen in Bezug auf die Klöckner & Co-Aktie getitelt. Mittlerweile habe das Papier aus der seinerzeit beschriebenen Konstellation Kapital schlagen und das Sprungbrett in Form der horizontalen Haltezone bei rund 9 EUR nutzen können. Der Bruch des steilen Abwärtstrends seit April (akt. bei 9,55 EUR) unterstreiche die Ambitionen der Bullen zusätzlich. In dieser Gemengelage würden die Analysten unverändert mit einem Anlauf auf die 200-Tage-Linie (akt. bei 10,11 EUR) rechnen. Danach würden die letzten Verlaufshochs bei 10,40/10,49 EUR auf die Agenda rechnen, deren Überwinden einen klassischen Doppelboden vervollständigen würde. Langfristig würde diese Weichenstellung das Chartbild nochmals deutlich verbessern.Rückenwind würden derzeit die trendfolgenden Indikatoren liefern. Jüngst sei der Aroon dem Beispiel des MACD gefolgt und habe ebenfalls ein neues Einstiegssignal generiert. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich die 38-Perioden-Glättung (akt. bei 9,19 EUR) an. Schließlich wäre ein Abgleiten unter dieses Level gleichbedeutend mit dem Rückfall in den o. g. Trend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,835 EUR +0,56% (21.09.2018, 09:02)