Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (10.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Jens Münstermann von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Ertragslage Q2-2018: Klöckner & Co (KCO) habe auf Basis vorläufiger Zahlen für Q2-2018 ein EBITDA von rund 82 Mio. EUR (VJ: 63 Mio. EUR) gemeldet. Dies liege oberhalb des zuvor veröffentlichten Zielkorridors von 65 bis 75 Mio. EUR. Der Konzern begründe dies miteinem über den Erwartungen liegenden Anstieg der US-Marktpreise für Stahl- und Metallprodukte.Ausblick: Klöckner & Co erwarte im Jahresvergleich für Q3-2018 einen preisgetrieben starken Anstieg beim EBITDA (Q3-2017: 47 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr 2018 avisiere KCO im Jahresvergleich mindestens einen leichten Anstieg (von mehr als 1% bis 5%) beim EBITDA (GJ-2017: 220 Mio. EUR). Mit Vorlage des Q1-2018-Berichts habe der Konzern bereits einen leichten Anstieg beim EBITDA prognostiziert und gleichzeitig auf mögliche Ergebnissteigerungen infolge höherer Stahlpreise hingewiesen.Anstieg von US-Stahlpreisen: Der Preis für HRC (Warmwalzband) liege in USA aktuell bei 900 USD/t bzw. 766 EUR/t und damit 37% oberhalb des europäischen Preisniveaus von zuletzt 561 EUR/t. In Q2-2018 habe der durchschnittliche HRC-Preis in USA 740 EUR/t betragen. Dies entspreche im Jahresvergleich einem Anstieg von 32% oder 179 EUR/t. Im gleichen Zeitraum habe Europa Preissteigerung von "lediglich" 8% oder 44 EUR/t auf einen durchschnittlichen HRC-Preis von 568 EUR/t verzeichnet.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Klöckner & Co-Aktie. (Analyse vom 09.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: