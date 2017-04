Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) und senkt sein Kursziel.Das Q1-Zahlen hätten die Analysten-Erwartungen (u.a. EBITDA: 77 (Vj.: 16) Mio. Euro) und die Unternehmenszielsetzung (65 bis 75 Mio. Euro) übertroffen. Es sei das stärkste Quartalsergebnis seit Q1/2011 gewesen. Klöckner habe insbesondere von Preiseffekten profitiert. Der Ergebnisausblick für das aktuelle Geschäftsjahr sei erhöht worden. Der Q2-Ergebnisausblick beziffere sich auf 60 bis 70 Mio. Euro, was einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal impliziere. Die positiven Preiseffekte würden sich Quartal für Quartal reduzieren, sodass das Unternehmen im Auftaktquartal 2017 vorerst wahrscheinlich den "Peak" erreicht habe. Der Analyst habe seine Prognosen infolge des starken Q1-Ergebnisses und der Q2-Guidance angepasst (u.a. EPS 2017e: 0,73 (alt: 0,57) Euro; EPS 2018e: 0,61 (alt: 0,63) Euro).In Anbetracht der rückläufigen Ergebnisentwicklung und des gegenwärtigen Bewertungsniveaus hat Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Klöckner & Co-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen" bewertet. Das Kursziel sei von 11,00 auf 10,20 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 27.04.2017)