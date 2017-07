Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (27.07.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Die Q2-Zahlen seien ergebnisseitig hinter den Analysten-Erwartungen (u.a. EBITDA: 63 (Vj.: 72) Mio. Euro) zurückgeblieben und hätten im unteren Bereich der Unternehmenszielsetzung (60 bis 70 Mio. Euro) gelegen. Der Ergebnisausblick für das aktuelle Geschäftsjahr sei optimistischer formuliert worden (EBITDA: Anstieg von mehr als (bisher: mindestens) 10%; Nettoergebnis: sehr deutlicher (bisher: deutlicher) Anstieg). Der Q3-Ergebnisausblick beziffere sich auf 35 bis 45 Mio. Euro, was wieder einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal impliziere.Der Analyst habe jedoch bereits angemerkt, dass in Q1 vorerst ein Ergebnis-"Peak" erreicht sein sollte. Er habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2017e: 0,71 (alt: 0,73) Euro; EPS 2018e: 0,70 (alt: 0,61) Euro). Der Ende September anstehende Kapitalmarkttag könnte das Wertpapier stützen. Strategische Fortschritte seien erkennbar und sollten sich beschleunigen. Nach dem Kursrückgang sehe der Analyst jetzt bei einem KGV 2018e von 13,6 und einem unveränderten Kursziel von 10,20 Euro ein moderates Aufwärtspotenzial.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Klöckner & Co-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. (Analyse vom 27.07.2017)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,607 EUR +0,32% (27.07.2017, 11:34)