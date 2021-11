Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 10,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 10.11.2021 9,20 Underperform Credit Suisse Carsten Riek 10.11.2021 11,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 05.11.2021 15,50 Buy Warburg Research Cansu Tatar 05.11.2021 10,00 Hold Kepler Cheuvreux - 04.11.2021 16,10 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 04.11.2021 15,00 Buy Jefferies Alan Spence 03.11.2021 13,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 03.11.2021

Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,91 EUR +0,18% (15.11.2021, 08:15)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,81 EUR -2,79% (12.11.2021)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (15.11.2021/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,10 oder 9,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 03. November ihre Zahlen für das dritte Quartal 2021 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. November zu entnehmen ist, profitiere der Stahlhändler weiter von hohen Preisen und habe im dritten Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet. Nachdem das Unternehmen bereits Ende September die Prognose für 2021 angehoben habe, habe das Management um Konzernchef Guido Kerkhoff als Bonbon für die Aktionäre die Zahlung einer Rekorddividende angekündigt.Dank des Stahlhungers der Industrie und den damit einhergehenden hohen Preisen sei das bereinigte operative Ergebnis auf 277 Millionen gestiegen nach 40 Millionen Euro im schwachen Vorjahresquartal. Damit habe Klöckner & Co das obere Ende der im September erhöhten Prognosespanne erreicht. Es sei das "beste Quartal seit dem IPO" gewesen, so Kerkhoff. Das Unternehmen habe im Vergleich zum vorherigen Quartal, dass bereits Bestmarken erreicht habe, noch einen draufgesetzt. Der Umsatz habe um knapp 60% auf gut 2 Milliarden Euro zugelegt. Dabei sei der Anstieg vor allem preisgetrieben gewesen, zudem habe die Entscheidung, Marge vor Volumen zu setzen, Früchte getragen. Unter dem Strich habe Klöckner 189 Millionen Euro verdient, nach einem Verlust ein Jahr zuvor. Das Unternehmen habe zudem die Ende September erhöhte Prognose bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Deutschen Bank, Lars Vom-Cleff, in einer Analyse vom 04.11.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein Votum auf "buy" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Der Stahlhändler plane mit der Dividendenhöhe eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren finanziellen Mittel, so Vom-Cleff.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analyst Carsten Riek hat sein "underperform"-Rating in einer Analyse vom 10.11.2021 bestätigt. Das Kursziel werde von 9,00 auf 9,20 Euro angehoben. Mit der leichten Kurszielerhöhung werde dem besseren Kapitalfluss Rechnung getragen, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: