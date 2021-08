Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 13,40 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.08.2021 12,50 Hold Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 12.08.2021 15,60 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 11.08.2021 12,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 10.08.2021 14,90 Buy Jefferies Alan Spence 10.08.2021 15,50 Buy Warburg Research Cansu Tatar 10.08.2021

Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,38 EUR -0,35% (20.08.2021, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,28 EUR -3,75% (19.08.2021)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (20.08.2021/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 15,60 oder 12,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 10. August ihre Zahlen für das zweite Quartal 2021 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. August zu entnehmen ist, hätten eine hohe Stahlnachfrage, gestiegene Preise sowie Einsparungen dem Stahlhändler einen Gewinnsprung im zweiten Quartal beschert. "Unsere verbesserte operative Aufstellung macht sich bezahlt, dadurch profitieren wir aktuell besonders stark von dem positiven Marktumfeld", habe Vorstandschef Guido Kerkhoff in Duisburg bei der Vorlage endgültiger Zahlen erklärt. So sei der Nettogewinn auf 212 Mio. Euro gestiegen, nachdem im Vorjahr im Zusammenhang mit dem pandemiebedingten Einbruch der Konjunktur ein Verlust von 111 Mio. Euro angefallen sei. Die Umsätze hätten mit gut 1,8 Mrd. Euro fast 58% über dem Vorjahr gelegen.Klöckner & Co habe bereits Ende Juli vorläufige Zahlen vorgelegt und seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Demzufolge erwarte der Stahlhändler ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) von 650 bis 700 Mio. Euro und damit so viel wie noch nie. Nach dem ersten Halbjahr stünden bereits 401 Mio. Euro zu Buche. Für das dritte Quartal erwarte Klöckner 200 bis 230 Mio. Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat drt Analyst der Deutschen Bank, Lars Vom-Cleff, in einer Analyse vom 11.08.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein Votum auf "buy" mit einem Kursziel von 15,60 Euro belassen. Die Strategie des Stahlhändlers, sich stärker auf die Preisgebung als auf das Stahlvolumen zu konzentrieren, zahle sich aus, so der Analyst.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Klöckner & Co-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Analyst Rochus Brauneiser hat den Titel in einer Analyse vom 12.08.2021 von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 12,50 Euro gesenkt. Der Stahlhändler verliere an Fahrt, so Brauneiser. Unter anderem angesichts steigender Betriebskosten erscheine das Risiko/Rendite-Profil der Aktien nunmehr weniger attraktiv.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: