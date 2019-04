Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 10,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 20.03.2019 8,00 Hold Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 15.03.2019 7,50 Hold Deutsche Bank Matthias Pfeifenberger 14.03.2019 8,00 Neutral Goldman Sachs Eugene King 13.03.2019 7,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 13.03.2019 6,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 12.03.2019 6,50 Hold Jefferies - 12.03.2019

Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

7,10 EUR +0,64% (15.04.2019, 08:03)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

6,995 EUR +1,67% (12.04.2019)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (15.04.2019/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Quartalszahlen zu? 10,00 oder 6,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 12. März ihre Zahlen für das vierte Quartal 2018 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. März zu entnehmen ist, sei der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 bereits wegen höherer Preise um rund 8% auf 6,8 Milliarden Euro gestiegen. Das EBITDA habe um 3,4% auf 227 Mio. Euro angezogen. Dies sei von Analysten in etwa erwartet worden. Unter dem Strich habe der Stahlhändler jedoch mit 69 Mio. Euro fast ein Drittel weniger als im Vorjahr verdient. Das Unternehmen habe den Rückgang mit steuerlichen Sondereffekten begründet, die im Vorjahr günstig ausgefallen seien. Am Markt seien die Zahlen und der Ausblick gut angekommen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der NORD LB, Holger Fechner, in einer Aktienanalyse vom 20.03.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10,00 Euro bestätigt. Das Unternehmen habe 2018 von den verbesserten Preisbedingungen, insbesondere durch die in den USA verhängten Strafzölle, profitiert, so der Analyst. Der Dividendenvorschlag sehe eine stabile Ausschüttung von 30 Cent pro Aktie vor. In 2019 rechne der Vorstand trotz der bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten überraschend mit weiteren Verbesserungen. In den kommenden Jahren würden die Digitalisierungsinitiativen des Konzerns deutliches Wachstumspotenzial bieten. Eine weitere Aufstockung bis hin zu einer Komplettübernahme durch den bisherigen Großaktionär Friedhelm Loh sei nicht ausgeschlossen.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von Jefferies. Die Analysten von Jefferies haben in einer Aktienanalyse vom 12.03.2019 die "hold"-Empfehlung mit einem Kursziel von 6,50 Euro bestätigt. Der Stahlhändler habe mit seinem operativen Ergebnis in Q4 die durchschnittlichen Markterwartungen getroffen, die Jefferies-Analysten zugleich aber positiv überrascht. Nach dem ausgegebenen EBITDA-Ziel für 2019 rechne das Analysehaus jetzt außerdem mit einem Anstieg der Konsensschätzung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Klöckner & Co-Aktie?Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: