Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 7,40 Underperform Credit Suisse Carsten Riek 15.02.2021 10,20 Buy Jefferies Alan Spence 12.02.2021 8,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 11.02.2021 10,50 Kaufen NordLB Holger Fechner 11.02.2021 9,80 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 10.02.2021 10,20 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 16.12.2020

Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

8,895 EUR +1,08% (09.03.2021, 08:17)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

8,76 EUR +4,10% (08.03.2021)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (09.03.2021/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,50 oder 7,40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE wird am 3. Oktober ihre Zahlen für das vierte Quartal 2020 bekannt geben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. Februar zu entnehmen ist, würden eine Erholung der Stahlnachfrage sowie ein wieder anziehendes Preisniveau in Europa und den USA den Stahlhändler hoffnungsvoll auf 2021 blicken lassen. Für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres rechne das Management mit einem um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. EBITDA) von 110 bis 130 Mio. Euro. Bislang habe der Vorstand nur ein "deutlich verbessertes operatives Ergebnis vor wesentlichen Sonderefffekten" erwartet. Eine detailliertere Prognose solle am 10. März mit der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben werden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von der NORD LB, Holger Fechner, in einer Analyse vom 11.02.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat den Titel weiterhin mit dem Votum "kaufen" eingestuft. Das Kursziel von 8,00 auf 10,50 Euro angehoben. Nachdem der Konzern in Q3/2020 erwartungsgemäß beim Absatz und Umsatz weiter unter den Auswirkungen der Corona-Krise gelitten habe, habe ab dem vierten Quartal eine stärker als erwartete Stahlnachfrage bei einem gleichzeitig verbesserten Preisniveau eingesetzt, so Fechner. Von dieser Entwicklung könne der Stahlhändler aufgrund des auch in der Corona-Krise weiter umgesetzten Transformationsprojekts "Surtsey" überproportional profitieren. Auch wenn sich die derzeit günstigen Marktbedingungen wegen der bereits eingesetzten Produktionserweiterungen der Stahlhersteller in absehbarer Zeit wieder normalisieren würden, biete die mittel- bis langfristige Ausrichtung auf höhermargige Nischenprodukte sowie die Digitalisierungsinitiativen dem Konzern deutliches Wachstumspotenzial.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analyst Carsten Riek hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 15.02.2021 weiterhin mit dem Rating "underperform" eingestuft. Das Kursziel wurde nach zuversichtlichen Aussagen zum ersten Quartal von 6,80 auf 7,40 Euro angehoben. Riek habe seine Schätzung für das operative Ergebnis (EBITDA) des Stahlhändlers im laufenden Jahr erhöht. Allerdings dürfte der Markt über das erste Halbjahr hinaus schauen - der angehobene Ausblick gehe größtenteils auf unplanbare Gewinne zurück, die nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könnten. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie sei unattraktiv.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: