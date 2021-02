Die Dekarbonisierung passe auch gut zu Chinas Politik der "zwei Kreisläufe": Größere Autarkie durch geringere Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten mittels Aufwertung der Produktionsbasis sowie stärkere Ausrichtung auf inländische Nachfrage und Dienstleistungen (interner Kreislauf) fungiere als kontrollierbares Gegengewicht zum Außenhandel (externer Kreislauf). China habe die erste Runde eröffnet und die Experten würden erwarten, dass andere Länder folgen würden.



Die Dekarbonisierung Chinas habe das Potenzial, die Rahmenbedingungen für mehrere Anlageklassen, Regionen und Wirtschaftszweige zu verändern - ein "Megathema" mit Verlierern und Gewinnern. Als größter Energieverbraucher werde der Großteil der Wertschöpfungskette ein geschlossener Kreislauf innerhalb Chinas sein. Doch China könnte diese Technologien auch in andere Länder exportieren, die versuchen würden, ihre - nun beschleunigten - Klimaziele zu erreichen.



Regionale Verlierer dürften öl- und gasexportierende Länder sein, die es versäumt hätten, ihre Wirtschaft zu diversifizieren. Dies werde nicht nur die Finanzlage der Förderunternehmen und Raffinerien belasten, sondern auch die Staatsschulden und Währungen. Der wirtschaftliche Status quo des Nahen Ostens oder Russlands habe möglicherweise nur eine begrenzte Lebensdauer. Die Energieunternehmen der Industrieländer stünden ebenfalls unter Druck. Aufgrund der Ausrichtung auf die Stromerzeugung durch Solar- und Windenergie scheinen Kohlebergbauunternehmen akut gefährdet zu sein, so die Experten von Janus Henderson Investors. Ölunternehmen würden sich einem längerfristigen Risiko gegenübersehen, da das Potenzial für Elektrofahrzeuge und Batterien wachse. Allerdings würden Öl und Gas selbst in China in naher Zukunft der wichtigste Kraftstoff für den Transport sein.



Auf globaler Ebene würden Industrieunternehmen um die Vorherrschaft in Geschäftsfeldern wie Solar, Wind und Elektrofahrzeuge kämpfen. Andere Branchen, die von der Dekarbonisierung profitieren würden, seien die Abfallentsorgung, die Kohlenstoffbindung und der Abbau von Metallen, die für die Energieerzeugung benötigt würden. Dazu würden Kupfer, Nickel, Kobalt und Lithium gehören. Somit würden Batterietechnologie und Brennstoffzellen zu den Wachstumsbranchen gehören.



Hinzu komme, dass Dekarbonisierung und die Entwicklung von ESG-Anlagethemen Hand in Hand gehen würden. China habe das Potenzial, eine Schwäche - seinen Umgang mit der Umwelt - in eine Stärke zu verwandeln. Lohnsteigerungen für Arbeitnehmer, die in Branchen mit höherer Produktivität und Wertschöpfung tätig seien, verbesserte Gesundheitsbedingungen für Stadtbewohner und letztlich ein geringeres Risiko sozialer und wirtschaftlicher Probleme, die durch die schlimmsten Folgen des Klimawandels wie Wüstenbildung, Ernährungsunsicherheit und Massenmigration verursacht würden, seien allesamt gesellschaftliche Vorteile einer groß angelegten Umstellung auf erneuerbare Energiequellen. Börsennotierte Unternehmen würden sowohl Treiber als auch Getriebene der Klimaökonomie und der Energiewende sein. Im Rahmen der Unternehmensführung müsse das Management genau verstehen, wie sich der Energiemarkt verändere, damit Strategien entwickeln werden könnten, die ein Handeln im langfristigen Interesse der Aktionäre ermöglichen würden. (05.02.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - China strebt bis 2060 Kohlenstoffneutralität an und hat damit ein globales Wettrüsten um die Vorherrschaft bei erneuerbaren Energien ausgelöst. In Anbetracht der Tatsache, dass China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt der weltweit größte Verursacher von Kohlendioxidemissionen ist, könnte dies die Klimadebatte neu entfachen und zu einem Paradigmenwechsel in zahlreichen Sektoren und Anlageklassen führen, schreiben die Investmentexperten von Janus Henderson in ihrem Kommentar zur Dekarbonisierung Chinas.Aus chinesischer Perspektive sei das Vorantreiben der Dekarbonisierung aus ökologischen, sozialen, ökonomischen und geopolitischen Gründen sinnvoll. So sei aus ökologischer und sozialer Sicht saubere Luft gleichbedeutend mit einer gesünderen, glücklicheren und wahrscheinlich produktiveren Bevölkerung. Aus wirtschaftlicher Sicht biete eine Abkehr von fossilen Brennstoffen hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft erhebliche Vorteile. Erneuerbare Energien könnten dazu beitragen, die Abhängigkeit von importierten Brennstoffen zu verringern. Und der Aufbau einer einheimischen Industrie für erneuerbare Energien bedeute Arbeitsplätze.Außerdem biete der Vorstoß in Richtung erneuerbare Energie die Chance in einer Schlüsseltechnologie Fuß zu fassen. Dies versuche China seit Jahren, um weltweit eine Vormachtstellung zu erlangen. Schon jetzt gehöre China zu den führenden Unternehmen in der Lieferkette für Solar- und Windtechnologie. Es sei auf dem besten Weg, dies auch bei Elektrofahrzeugen und Batterien zu tun. Schaffe der Staat ein attraktives Umfeld für innovative Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, könnte das Land eine führende Rolle erreichen, die ihm in anderen Sektoren verwehrt geblieben sei.