Öl finde in der Gesellschaft vielseitig Verwendung. Der Wandel hin zu erneuerbaren Energien müsse jedoch innerhalb kurzer Zeit vollzogen sein. Einige Regierungen würden inzwischen Maßnahmen ergreifen, von Anreizen zum Kauf emissionsarmer Fahrzeuge bis hin zur Finanzierung von Forschungsarbeiten im Bereich sauberer Energien. Kohle und Gas würden langsam durch kostengünstigere erneuerbare Energien zur Stromerzeugung verdrängt. Dennoch sei man momentan immer noch sehr stark auf Öl angewiesen. Sei die Menschheit in der Lage, für die vielfachen und häufig nicht sichtbaren Verwendungszwecke von Öl Alternativen zu finden?



Die jüngste Vergangenheit zeige, dass die vollständige Verlagerung von einer Energieart auf eine andere mit Problemen behaftet sei. Man habe sich weg von der Kohle hin zu anderen Brennstoffen bewegt, und dennoch sei die Kohle nicht aus der Energielandschaft verschwunden. Statt vollständig ersetzt zu werden, sei sie einfach zu einem zusätzlichen Bestandteil des Energiemix geworden. Laut Nick Stansbury, Head of Commodity Research bei Legal & General Investment Management, dauere ein reibungsloser Energiewechsel normalerweise 70 Jahre. Aufgrund der Dringlichkeit der Situation müsse man aber den Wechsel in weniger als 30 Jahren vollziehen. Um dies erfolgreich zu bewältigen, brauche man tiefgreifende strukturelle Veränderungen.



Laut der Financial Times sei ein strategischer Ansatz nötig, um den Ölverbrauch zu reduzieren. So sollten zunächst solche Segmente angegangen werden, bei denen eine Umstellung von Öl auf erneuerbare Energien am einfachsten sei. Eine andere Möglichkeit zur Bewältigung des Problems wäre eine effizientere Nutzung von Öl. Auf die Autoindustrie und andere Strassenfahrzeuge würden beispielsweise mehr als 40 Prozent des globalen Ölverbrauchs entfallen. Wenn man Flugzeuge, Schiffe und Züge hinzunehme, würden auf das gesamte Transportsegment rund 60 Prozent der Ölnachfrage entfallen. Zur effizienteren Nutzung von Öl hätten die Autobauer von Verbrennungsmotoren auf Hybridmotoren umgestellt und sich schließlich den Elektrofahrzeugen zugewandt. Im Bereich Luftfahrzeuge habe Airbus sein neues Flugzeug "Maveric" vorgestellt, das 20 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen solle.



Ein Fokus auf den Transportsektor im Allgemeinen und auf Autos (einschließlich Lastwagen) im Besonderen lasse erkennen, dass die Regierungen bestimmte Signale aussenden würden. So habe Großbritannien diesen Monat seine Pläne angekündigt, den Verkauf von Benzin-, Diesel- und möglicherweise von Hybridfahrzeugen bis 2035 zu verbieten. Im Januar 2020 seien die neuen EU-Vorschriften zu den Emissionssenkungszielen für neue Fahrzeuge geändert worden. Diese Vorschriften würden die Nutzung von Elektrofahrzeugen beschleunigen.



Damit sich daraus aber ein erheblicher Umweltnutzen ergebe, müssten Elektrofahrzeuge durch Strom angetrieben werden, der aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind oder Solar und nicht aus Kohle oder Gas erzeugt werde. Auch wenn es nützlich sei, Alternativen in Bezug auf den Energieverbrauch zu finden, ohne einen grossen Einfluss auf die gesamte Ölnachfrage (der Sektor mache lediglich 10 Prozent der globalen Ölnachfrage aus), lasse sich festhalten, dass die regenerative Stromerzeugung und die Senkung des Ölverbrauchs miteinander verknüpft seien.



Um das Phänomen der globalen Erwärmung anzugehen, sei es entscheidend, die globale Ölnachfrage zu senken. Wenn sich die Menschheit dieser enormen Herausforderungen erfolgreich stellen wolle, müsse die Autoindustrie in die Nutzung erneuerbarer Energien für die Stromerzeugung in hohem Masse einbezogen werden. (21.02.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verfügen über Rohölressourcen, deren Gewinnung weltweit mit am kostengünstigsten ist, so die Analysten der Bank Vontobel Europe AG.Mit einer Produktionsmenge von rund drei Millionen Barrel pro Tag zähle das Land zu den größten Ölproduzenten. Ein Viertel der Produktion in den VAE werde im Inland raffiniert und zu Produkten destilliert, die für das moderne Dasein (Benzin für Autos, Diesel für Lastwagen und Treibstoff für Flugzeuge) unerlässlich seien. Darüber hinaus werde die schwarze Flüssigkeit auch für Anstriche, Waschmittel, Nagellacke, Plastikverpackungen, medizinische Ausrüstung, Matratzenschaumstoffe, Kleidung und Beschichtungen für Fernsehbildschirme verwendet. Die heutige Welt sei durch und durch von Öl bestimmt.Die Welt wisse zwar, dass Öl schädlich für die Umwelt sei, für die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels und den steigenden Meeresspiegel ursächlich sei und zu Waldbränden und Ernteausfällen führe. Dies habe jedoch die Ölnachfrage nicht wesentlich beeinflusst. Der Ölverbrauch sei in wenigen Jahrzehnten um 62 Prozent gestiegen. Nach den Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) steige die globale Nachfrage voraussichtlich von 61,6 Millionen Barrel pro Tag (Daten von 1986) bis 2040 auf 121 Millionen Barrel pro Tag, wenn man den bisherigen Weg fortsetze.