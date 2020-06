Faktoren, wie durch Klimakatastrophen bedingte Migration, der zunehmende Verteilungskampf um Wasserreserven sowie die Bedrohung ganzer Volkswirtschaften durch Dürren, Fluten oder andere Naturkatastrophen, würden künftig entscheidend dafür sein, wie sich Staaten geopolitisch positionieren würden. "Geostrategische Überlegungen haben einen großen Einfluss auf die Kapitalmärkte, weil sie bestehende Rechtsrahmen verändern und damit das Investitionsumfeld einer Volkswirtschaft stark beeinflussen", betone Catechis. "Treten Naturkatastrophen auf, sind diese vor allem in sich entwickelnden Volkswirtschaften mit schwachen Fundamentaldaten dazu geeignet, das Wachstum zum Erliegen zu bringen oder gar politische Krisen auszulösen", so Catechis.



Als Beispiel nenne der Investment-Stratege die Situation in Syrien. Das Land habe über viele Jahre als Kornkammer gegolten. 2005 sei mehr als ein Fünftel der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig gewesen. Ab 2006 hätten mehrere Dürren das Land erschüttert und dafür gesorgt, dass große Teile der Landbevölkerung ihr Glück in den Städten gesucht hätten. "Die daraus entstehenden sozialen Konflikte führten - gepaart mit dem 2010 aufkommenden arabischen Frühling - zum syrischen Bürgerkrieg, der in seiner Folge zahlreiche Opfer gefordert und eine Flüchtlingswelle ausgelöst hat. Diese Migration hat in Nachbarstaaten wie der Türkei, aber auch in der Europäischen Union politisch hohe Wellen geschlagen", betone Catechis.



Mit zunehmender Erderwärmung dürften auch die Folgen des Klimawandels für Investoren immer präsenter werden. Als weiteren möglichen Konflikt zwischen Staaten führe der Anlagestratege den Kampf um Wasservorkommen an. "Wenn ein Fluss durch mehrere Länder fließt, bietet das in Zeiten knapper Vorkommen Konfliktpotenzial. Etwa dann, wenn ein Land den Fluss verschmutzt oder zu viel Wasser entnimmt", erkläre Catechis. "Zwar haben wir bis heute noch keinen Krieg um Wasser gesehen, doch zeichnet sich in vielen Regionen der Welt ab, dass es in Zukunft zu einem derartigen Konflikt kommen könnte", so Catechis und verweise auf die Anrainerstaaten von Ganges, Nil, Indus sowie von Euphrat und Tigris.



Für den Experten von Martin Currie bestehe kein Zweifel daran, dass der Klimawandel dazu geeignet sei, geopolitische Ausrichtungen und damit indirekt auch die ökonomische und soziale Situation ganzer Bevölkerungen rapide zu verändern. Potenziell betroffene Volkswirtschaften sollten dieser Herausforderung mit einer langfristigen Planung begegnen und neben den Staatsfinanzen auch das Gesundheitswesen auf Vordermann bringen. "Langfristig denkende Investoren sollten diese Überlegungen pragmatisch in ihre Investmententscheidungen einfließen lassen", betone Catechis. "Es macht jedoch keinen Sinn, sich gänzlich von diesen Aspekten leiten zu lassen, vielmehr dient das Wissen über den Einfluss des Klimawandels auf die Geopolitik dazu, künftige Risiken bewerten zu können", so der Anlagestratege. (Ausgabe vom 10.06.2020) (12.06.2020/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - "Der Klimawandel wird in Zukunft großen Einfluss auf die globale Politik und die Kapitalmärkte haben", so Kim Catechis, Head of Investment Strategy bei der Legg Mason-Boutique Martin Currie.Langfristig denkende Investoren sollten dies in Entscheidungen einbeziehen, ohne sich vollständig davon leiten zu lassen. "Das Wissen über den Einfluss des Klimawandels auf die Geopolitik hilft, künftige Risiken zu bewerten", sage Catechis.