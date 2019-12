Wegen zunehmender Hochwasserrisiken würden Städte wie beispielsweise Kopenhagen und Tokio Hochwasserschutzanlagen errichten, die Wasser wie ein Schwamm aufnehmen oder auf andere Weise vor Überflutungen schützen würden, oder sie würden Stadien auf Pfählen bauen. Die Kosten dafür könnten durch öffentliche Gelder getragen werden; entwickelt und errichtet werde diese Infrastruktur aber oft von Unternehmen.



Bisher hätten die Experten die Anpassung an den Klimawandel im Rahmen einer geordneten Energiewende behandelt. Was geschehe, wenn die weltweite Energiewende chaotisch werde - könnten in der Folge die Anlagechancen im Bereich der Anpassung an den Klimawandel noch größer werden? Bei einer chaotischen Energiewende würde mehr für die Anpassung an den Klimawandel ausgegeben werden und das schneller. Möglich wären zusätzliche negative Auswirkungen auf Entwicklungsländer, durch Ernteausfälle und Probleme bei der Wasserversorgung. In wohlhabenderen Ländern könnte von Haus- und Grundstückseigentümern erwartet werden, dass sie mehr in den Hochwasserschutz investieren, Umbauarbeiten mit besseren Baustoffen vornehmen, Klimaanlagen oder Wärmedämmungen installieren, bei zu teurem Wasser ihre Landschaftsgestaltung ändern oder dass sie Agrarflächen, die zuvor mit Wasser aus natürlichen Quellen versorgt worden seien, mit Bewässerungsanlagen ausstatten würden.



Es stimme, dass die Staaten noch nicht so weit seien, wie sie dem IPCC zufolge eigentlich sein müssten. Es stimme, dass die größten Beträge, die genannt würden, anscheinend immer die Jahre 2030, 2040 oder 2050 betreffen würden. Und dennoch sei die Größe des Marktes von heute schon beträchtlich. In einem Szenario zum Erreichen des 2-Grad-Ziels würden mehr als 40 Prozent der Treibhausgasverringerungen durch Verbesserungen bei der Stromerzeugung erreicht werden, 20 Prozent durch Verbesserungen beim Verkehr und 10 Prozent durch Emissionsreduzierung bei Gebäuden.



Schon heute komme die weltweite Stromerzeugung zu 26 Prozent aus erneuerbaren Energien. Dieser Wert werde in fünf Jahren voraussichtlich um 1.200 Gigawatt oder 50 Prozent ansteigen, was der gesamten Stromkapazität der USA im Jahr 2018 entspreche. Das sei ein deutliches Wachstum auf einem schon jetzt sehr großen Markt. Es sei gleichbedeutend mit einer großen Menge an Solarmodulen, Windturbinen, Konstruktions- und Projektierungshonoraren ... und Anlagechancen.



Schon heute seien weltweit schätzungsweise 5,2 Millionen Elektrofahrzeuge in Betrieb, Stand Ende 2018, und Prognosen zufolge werde die jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth) in den nächsten zehn Jahren fast 20 Prozent betragen. Im Vereinigten Königreich beispielsweise seien die Verkäufe von Elektro- und Hybridfahrzeugen, die circa 7 Prozent des Marktes ausmachen würden, in den ersten sieben Monaten des Jahres 2019 um 28 Prozent gestiegen. Zwar sei der Weg wohl noch sehr weit, bis die Umweltziele erreicht würden. Der Markt für diese Fahrzeuge habe sich aber herausgebildet und wachse.



Schon heute würden neue baugesetzliche Vorschriften erlassen. Neubauten müssten von jetzt an neuen Anforderungen gerecht werden. Ab 2020 würden EU-Vorschriften von neuen Gebäuden verlangen, "Niedrigstenergie-Gebäude" zu sein. Im Vereinigten Königreich würden derzeit neue baugesetzliche Vorschriften eingebracht. Einige von ihnen würden für Ende 2020 erwartet, also in zwölf Monaten.



Schon heute nehme die Unterstützung der Finanzmärkte für Unternehmen mit Kohlenstoffemissionen ab. Die Europäische Investitionsbank, EIB, habe im November 2019 bekannt gegeben, Projekte für fossile Brennstoffe in Zukunft nicht mehr zu finanzieren. Dadurch habe sie jährlich 2,2 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln für diese Projekte abgezogen. Wie schon oft in der Geschichte würden ältere Technologien durch neuere ersetzt. Die Zukunft beginne schon jetzt. Investitionen mit Bezug zum Klimawandel könnten eine einzigartige Anlagechance bieten. (12.12.2019/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2013 schätzte die Unternehmensberatung McKinsey, zur Abwendung des Klimawandels würden bis 2020 pro Jahr 530 Milliarden Euro an Investitionen benötigt, so die Experten von Candriam.Im Oktober 2019 habe das Wirtschaftsmagazin Forbes den Bericht eines großen Broker-Hauses zitiert, wonach 50 Billionen US-Dollar in fünf Technologiebereichen bis 2050 erforderlich sein würden - etwa das Dreifache der von McKinsey vor sieben Jahren geschätzten Investitionen pro Jahr. Konsensmeinung sei nicht nur, dass der Betrag der erforderlichen Investitionen, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen, hoch sei, sondern auch, dass die in Zukunft notwendigen Investitionen umso höher sein müssten, je länger sie aufgeschoben würden. "Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit", so die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten im November 2015 in einer gemeinsamen Erklärung.Bei den Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel würden sich hauptsächlich zwei Arten unterscheiden lassen - diejenigen zur Abschwächung des potenziellen zukünftigen Klimawandels und diejenigen zur Anpassung an bereits entstandene Probleme des Klimawandels. Zwischen der jeweiligen Größe dieser Märkte bestehe eine Wechselbeziehung. Je mehr die Regierungen von Staaten ihre Gesetze und Investitionen zur Abschwächung des Klimawandels hinauszögern, desto stärker würden die Ausgaben für die Anpassung an den Klimawandel steigen und desto schneller entwickle sich dieser Markt.Beim Thema Abschwächung des Klimawandels würden sofort Unternehmen aus einer Reihe von Bereichen ins Auge fallen: Emissionsreduzierungen durch Solarkraft und andere erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge sowie Verbesserungen bei Massenverkehrsmitteln. Neue Technologien, wie neuartige Batterietechnologien und andere Formen der Solar-, Wind- und Turbostromspeicherung für die Verwendung auch dann, wenn die Sonne nicht scheine. Landwirtschaftliche Methoden, die weniger Wasser verbrauchen und weniger Treibhausgase ausstoßen würden oder etwa umweltfreundlichere Gebäude. Einige Unternehmen würden Dienstleistungen; beispielsweise die Erfassung von Daten über Verkehrsströme in Städten und deren Änderung erbringen, damit es zu weniger Verkehrsstaus komme; dabei werde der Ausstoß von Treibhausgasen verringert.