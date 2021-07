Außerdem sähen die Experten von Nuveen Chancen, wie etwa Private-Equity-Investitionen in die Stromerzeugung aus Solar-, Wind- und Bioenergie; die Beteiligung an öffentlich/privaten Kreditprogrammen zur Finanzierung von Initiativen für saubere Energie in Großstädten; und Investitionen in die lokale Kreislaufwirtschaft zur Reduzierung von methanproduzierenden Lebensmittelabfällen.



Bei all diesen Investitionen müsse man jedoch einen wichtigen Aspekt berücksichtigen: Man dürfe nicht nur analysieren, wo diese Investitionen heute stünden, sondern auch, wohin sie sich entwickeln würden. Die Experten von Nuveen seien sich des Risikos bewusst, zu früh in bestimmte klimabezogene Trends zu investieren. Dennoch glauben wir fest daran, dass die "zu frühe" Phase des Klimawandels wahrscheinlich hinter uns liegt, so die Experten von Nuveen.



Die Experten von Nuveen seien der Meinung, dass Klimarisiken zunehmend Teil des ganzheitlichen Investmentprozesses eines Fondsmanagers sein sollten. Und es sei jetzt an der Zeit, nach Anlagestrategien zu suchen, die sich auf Klimalösungen konzentrieren würden, da diese entscheidend sein würden, um Klimaveränderungen zu dämpfen und das zukünftige Wirtschaftswachstum und die Anlageperformance beeinträchtigen können.







Der Klimawandel hat sich sowohl als Anlagechance als auch als Risiko erwiesen und muss über alle Anlageklassen hinweg gemanagt werden, um Performance zu erzielen, so Amy O'Brien, Head of Responsible Investing bei Nuveen.Bei Nuveen sehe man einen Mehrwert darin, Überlegungen zum Klimawandel auf verschiedene Weise in die Portfolios einzubeziehen. Dazu würden traditionelle Ansätze gehören, wie beispielsweise die Konzentration auf Aktien und Unternehmensanleihen mit sauberer und erneuerbarer Energieerzeugung. Aber auch die Einbeziehung von Klimaaspekten, wie zum Beispiel Hurrikan-Risiken, bei der Auswahl von Kommunalobligationen. Darüber hinaus sähen die Experten von Nuveen Chancen darin, nach Möglichkeiten zu suchen, das Umweltprofil von Immobilien und Real Assets zu verbessern, zum Beispiel durch die Verbesserung der Bewässerung von Landwirtschaftsflächen, die Fokussierung auf die Wassernachhaltigkeit in der Agrarwirtschaft sowie die Priorisierung anderer Möglichkeiten zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.