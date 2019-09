Der EV-Einsatz im ÖPNV werde über Pilotprojekte der Ticketpreise gefördert - diese Marktchancen seien von einigen Unternehmen bereits erkannt worden. Die Ladeinfrastruktur müsse und werde schnell wachsen, hier gäbe es interessante Geschäftsmodelle.



Die so genannten eFuels, synthetische Kraftstoffe für Verbrenner-Motoren würden eine Option bleiben, eine "Ansage" für eine Reihe von Unternehmen, so die Fachanalysten.



In diesem Zusammenhang werde die PV-Strom-Erzeugung zusätzliche Aufgaben bekommen.



Bei Bio-Fuels zeichne die REDII Gesetzgebung der EU den Weg vor, was an den Aktien nicht spurlos vorbeigehen werde.



Die Solar- und Wind-Energieerzeugung werde durch die Maßnahmen nicht in nennenswertem Umfang zusätzlich gefördert. Der "52 GW-Deckel" bei PV-Strom entfalle. Der Flächenausweis für On-shore-Windkraftanlagen bleibe ein Zankapfel.



Zaghaft würden die CO₂-Preise steigen, das reiche nach Einschätzung der Aktienexperten, um Transport- und Logistikketten neu und emissionssparend auszurichten. Hiervon würden innovative Nischenanbieter profitieren, so die Aktienexperten. (24.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Thomas Schießle, Daniel Großjohann, Experten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Studie den Energiesektor unter die Lupe.Die Analysten der Research-Boutique EQUI.TS GmbH hätten das von der Bundesregierung vorgelegte Maßnahmenpaket auf ihre Investment-Relevanz abgeklopft. Ihrer Studie beinhalte über ein halbes Dutzend "Top-Picks" zu diesem wichtigen Anlagethema.Das mehr als EUR 54 Mrd. schwere Klimaschutzprogramm solle die für 2030 verabredeten Klimaziele der Regierung in Reichweite bringen. Der zentrale Punkt, der Einstiegspreis von 10 Euro je Tonne CO₂ ab 2021, werde unisono als zu niedrig kritisiert. Werder würden fossile Energieträger damit hinreichend verteuert, noch bekämen EE-Energien den erhofften Extra-Schub. Nicht Revolution, sondern Evolution sei der Leitgedanke - für Viele zu wenig. Es werde wohl bei der anstehenden Gesetzgebung der Richtlinien nachjustiert werden müssen.