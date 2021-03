Als Zeichen für den Anbruch eines neuen Zeitalters habe MasTec, ein Bauunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Bau von Öl-Infrastruktur spezialisiert habe, kürzlich bekannt gegeben, sein Geschäft neu auszurichten und in den Bereichen Telekommunikation, erneuerbare Energien und neue Stromnetze aktiv zu werden.



Die Verpflichtung der Bundesbehörden, ihre Flotten auf emissionsfreie Fahrzeuge "Made in America" umzustellen, sei für die Branche von sehr großer Bedeutung. Die bundesstaatliche Flotte bestehe aus 645.000 Fahrzeugen und verursache jährlich 4,4 Milliarden Dollar Wartungskosten. Die neue Regel garantiere traditionellen Automobilkonzernen wie General Motors und Ford Umsätze, die gerade ihre ersten Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen würden. Auch für die vielen US-amerikanischen Start-ups könnte sie ein wahrer Segen sein.



Außerdem fordere Biden eine Kontrolle der Abgasvorschriften für Verbrennungsmotoren durch die Umweltschutzbehörde (Environmental Regulatory Agency, EPA). Sie seien unter Trump gelockert worden, sodass die USA jetzt zu den Ländern mit den am wenigsten strengen Obergrenzen für die durchschnittlichen Emissionen von Personenkraftwagen gehören und in dieser Hinsicht sogar noch hinter China rangieren würden.



Apropos China: Bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen seien die USA weit hinter den asiatischen Rivalen zurückgefallen. Die enorme Marktkapitalisierung von Tesla täusche darüber hinweg, dass der größte Teil der Wertschöpfungskette in China verortet sei. Nach Überzeugung der Experten hätten LG Chem und General Motors davon profitiert, wenn die Entwicklung einer lokalen Lieferkette in den USA unterstützt würde, da diese Unternehmen im Rahmen mehrerer Joint Ventures Batterien und Elektronikteile in den Vereinigten Staaten fertigen würden.



Der Bausektor erwarte eine Überarbeitung der geforderten Energieeffizienzstandards für Neubauten. Einzelheiten würden im Mai bekannt gegeben.



Die bislang einzige Überarbeitung der Standards für Neubauten habe kaum Auswirkungen gehabt, aber das für das zweite Quartal erwartete Konjunkturprogramm umfasse andere Maßnahmen zur Unterstützung des Sektors. Vermutlich werde die Renovierung von Verwaltungsgebäuden beschleunigt. Am meisten davon profitieren würden: Anbieter von Dämmmaterialien, Hersteller von Klimaanlagen sowie Ingenieur- und Planungsfirmen.



Neben den Ankündigungen habe Bidens Rede Ende Januar zahlreiche Hinweise auf eine "gerechte Wende" enthalten. Die sozialen Auswirkungen dieser Maßnahmen würden auf jeden Fall berücksichtigt. Deshalb werde es vermutlich schwer werden, sich auf Zwangsmaßnahmen oder Steuererhöhungen zu einigen, die zweifellos auch die Verbraucher beträfen. Die beiden wichtigsten Instrumente dürften Regulierung und Subventionen sein. Auf der einen Seite die Peitsche für die fossile Brennstoffbranche, deren Wachstum eingeschränkt werde; auf der anderen das Zuckerbrot, durch das man in puncto Technologien wettbewerbsfähiger werden wolle.



Was mit den Steuern geschehe, die Trump auf chinesische Importe von Solarpanels erhoben habe, bleibe abzuwarten und genau zu beobachten. 62 Prozent aller weltweit verbauten Solarpanels würden aus China stammen; US-Produkte seien nicht wettbewerbsfähig. Erst kürzlich habe die US-Firma SunPower ihre letzte Fabrik auf US-amerikanischem Boden geschlossen.



Und genau deshalb sei der Grat zwischen "Made in America" und der gerechten Wende sehr schmal. (04.03.2021/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Am 20. Januar 2020 begann die Amtszeit von Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, so Marouane Bouchriha, Fondsmanager International Equities bei Edmond de Rothschild Asset Management.Sieben Tage danach sei "Klimatag" gewesen, so genannt von den Mitarbeitern des neuen Staatsoberhaupts, nachdem dieser eine Reihe von Präsidialdekreten unterzeichnet habe, um der Energiepolitik von Donald Trump ein Ende zu setzen.Die angekündigten Maßnahmen seien nicht neu. Biden löse seine Wahlversprechen ein. Die Geschwindigkeit dieser Ankündigungen und der neue "Whole-of-Government"-Ansatz würden jedoch von einer Administration zeugen, die nicht nur zu den Praktiken der Obama-Ära zurückkehren wolle, sondern auch dem Klima eine viel höhere Priorität einräume. Unter den sieben von der Biden-Regierung genannten Schwerpunkt-Themen stehe das Klima an zweiter Stelle, direkt hinter dem Management der Coronakrise.Klar sei: Bei Bidens neuem Regierungsansatz werde der Klimaschutz zu einem wichtigen Aspekt der nationalen Politik. Erste Anzeichen dafür seien die Einrichtung eines Büros innerhalb des Weißen Hauses, das für die Koordination der nationalen US-Umweltpolitik zuständig sei, und die Ernennung eines Sonderbeauftragten für ausländische Klimaangelegenheiten.Ab jetzt müsse das Finanzministerium finanzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigen, und die sozialen Kosten der Treibhausgasemissionen - bis zu etwa 50 Dollar pro Tonne - würden in die Entscheidungsfindung der verschiedenen US-Bundesbehörden einfließen. Hinzu komme, dass die USA wieder dem Pariser Abkommen beitreten und für April einen Klimagipfel planen würden, auf dem sie vermutlich ihr Ziel verkünden würden, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Auf Sektorebene würden die angekündigten Maßnahmen die Marschrichtung für Bidens Amtszeit definieren.Biden habe zudem angekündigt, dass vorerst keine Bohrgenehmigungen für Land in Staatsbesitz erteilt würden. Zwanzig Prozent des in den USA produzierten Öls und Erdgases würden aus staatlichen Ressourcen stammen. Die Maßnahme sei von den betroffenen Unternehmen erwartet worden. Deshalb hätten sie schon im letzten Jahr zahlreiche Anträge gestellt und seien jetzt unter Beibehaltung der aktuellen Fördermenge für die nächsten fast fünf Jahre versorgt. Die Maßnahme sei allerdings befristet und könnte zu einem späteren Zeitpunkt aufgehoben werden. Und sie erfülle keineswegs die Forderungen des linken Flügels der Demokraten nach einer Beendigung des Frackings, also des Aufbrechens der Gesteinsschicht unter dem Schieferöl.All diese Maßnahmen seien weitgehend symbolisch und hätten kaum Auswirkungen auf den Sektor. Biden habe auch darüber gesprochen, dass die Subventionen des Sektors überprüft und die Regulierung der Methangasemissionen verschärft werden müssten. Der US-Ölsektor profitiere von Steuervorteilen, deren Überprüfung beziehungsweise Verringerung schwerwiegendere Folgen für die Cashflows der Branche hätte. Schärfere Regeln für Methangasemissionen würden dagegen zwar neue, aber sehr geringe operative Kosten verursachen.