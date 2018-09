Trotz allem habe die SNB in der geldpolitischen Lagebeurteilung vom 20.09. ausgeführt, dass der Franken hoch bewertet sei und sich die Lage am Devisenmarkt weiterhin fragil zeige. Der Negativzins und die Bereitschaft der Nationalbank, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, blieben daher notwendig, um die Attraktivität von Anlagen in Franken tief zu halten und den Druck auf den Franken zu verringern. Insgesamt zeige sich also eine weiterhin taubenhafte Haltung der SNB, die nur in geringem Maße von der Wortwahl der letzten geldpolitischen Sitzungen abweiche.



Aufgrund der prognostizierten inflationsdämpfenden Wirkung der jüngsten CHF-Aufwertung werde die SNB nach Meinung der Analysten der RBI geldpolitisch nicht vor der EZB aktiv werden; das heiße eine erste Zinserhöhung der SNB sei frühestens Ende 2019 zu erwarten. Für den Franken ergebe sich damit ein kleines Zeitfenster für eine Abwertung zum EUR, nämlich wenn die EZB das erste Mal die Leitzinsen anhebe. Ein Nachziehen der SNB werde eine substanziellere Frankenabwertung stoppen und im fortgeschrittenen Stadium wieder eine Wende zu einem stärkeren Franken verursachen.



Alternativszenarien für diese Prognose, allerdings mit einer deutlich niedrigeren Eintrittswahrscheinlichkeit im Vergleich zu dem Hauptszenario der Analysten der RBI seien:



Erhöhe die SNB den Leitzins aus Gründen anhaltend hohen Wachstums und Lohn- bzw. Inflationsanstiegen vor der EZB, dürfte der Franken zum EUR deutlich fester tendieren. Erst ein Nachziehen der EZB könnte diesen Aufwärtstrend dann stoppen.



Erhöhe die EZB die Zinsen früher und die SNB reagiere deutlich später, könnte über die steigende Zins- bzw. Renditedifferenzen auch die Abwertung für den Franken deutlich größer ausfallen.



Der Schweizer Franken sei längerfristig eine Aufwertungswährung. Diese Aussage könne von mehreren Fundamentalfaktoren abgeleitet werden. Erstens spreche die Inflationsdifferenz zwischen der Schweiz und der Eurozone dafür: Die Schweiz weise im Vergleich zur Eurozone generell niedrigere Teuerungsraten auf, was den fundamental gerechtfertigten EUR/CHF-Wechselkurs (gemäß Kaufkraftparität oder PPP) kontinuierlich nach unten wandern lasse (CHF-Aufwertung). Zweitens weise die Schweiz hohe Leistungsbilanzüberschüsse auf, die in den letzten Jahren sogar im zweistelligen Bereich (in% des BIP) gelegen hätten. Länder mit derart hohen Leistungsbilanzüberschüssen seien einem permanenten Aufwertungsdruck ausgesetzt. (Ausgabe vom 27.09.2018) (28.09.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken wurde seit einigen Monaten von der Flucht in den sicheren Hafen begünstigt, wobei der CHF zum EUR auf das höchste Niveau seit einem Jahr kletterte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Davon sei die Eidgenössische Währung jüngst wieder zurückgewichen. Mit Blick auf die nächsten sechs Monate würden die Analysten der RBI allerdings von einer prolongierten Phase dieses "risk on" Umfeldes ausgehen (Eskalation des Handelskonflikt mit China, Unsicherheiten in den Emerging Markets, Sanktionen gegen Russland und Iran, Brexit). Außerdem fehlen zurzeit die auslösenden Momente für eine nachhaltige Franken-Abschwächung: Weder unser revidiertes EUR/USD-Szenario noch der Zinsausblick der EZB liefern bis Jahresmitte 2019 Anhaltspunkte für eine nachhaltige Frankenabschwächung, so die Analysten der RBI.Interessant sei, dass sich die schweizerische Nationalbank (SNB) trotz der markanten Frankenaufwertung in den letzten Monaten mit Interventionen zurückgehalten habe. Die Währungsreserven seien im August mit CHF 730,9 Mrd. (zuvor CHF 732,3 Mrd.) auf den niedrigsten Wert seit September 2017 zurückgegangen. Die Sichteinlagen der inländischen Banken bei der SNB seien zuletzt mit CHF 470,8 Mrd. per 21. September um 2,6 Mrd. niedriger als noch vor einem Jahr, jene der gesamten Banken lägen mit CHF 577,6 Mrd. im Jahresvergleich annähernd unverändert. Die Daten würden als Indikator für die Interventionstätigkeit der Schweizerischen Währungshüter gelten. Die Argumente hierfür könnten sein: Überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, ein fester Arbeitsmarkt und Lohnanstiege und die Vermutung daraus, dass die Wirtschaft gelernt habe, mit dem festen Franken umzugehen.