Politische Unsicherheit in den USA bald vorüber



Im letzten Monat hätten die Experten von Swisscanto Invest zur Vorsicht bei US-Aktien geraten, weil die zu erwartenden Mehrheitsverhältnisse und die damit verbundene Wirtschaftspolitik die Investoren in der Vergangenheit vor US-Präsidentschaftswahlen häufig verunsichert habe. Sobald aber Klarheit geherrscht habe, sei die Unsicherheit verflogen und der Aktienmarkt habe den ursprünglichen Trend wieder aufgenommen - und zwar unabhängig davon, wie die neuen Mehrheitsverhältnisse ausgesehen hätten. Dieser Beobachtung folgend, würden die Experten von Swisscanto Invest US-Aktien nun wieder als attraktiver erachten. Denn ihr Basisszenario, dass es zu einem relativ deutlichen Wahlsieg für Joe Biden als Präsident und zu einer Mehrheit der Demokraten in beiden Häusern des Kongresses komme, sei wahrscheinlicher geworden. Ein deutlicher Sieg dürfte dazu führen, dass der bisherige Amtsinhaber das Wahlergebnis schneller anerkenne als zuvor noch befürchtet. Die nach wie vor guten Fundamentaldaten der US-Unternehmen sollten also schneller wieder in den Fokus der Anleger rücken. Zwar bestehe das Risiko, dass die Corona-Pandemie in den USA ähnlich eskaliere wie in Europa, Gewinnentwicklung und Eigenkapitalrentabilität würden aber weiterhin für eine überdurchschnittliche Aktienmarktentwicklung sprechen.



Aktien: Asien und Pazifik derzeit attraktiv



Im Juli hätten die Experten von Swisscanto Invest argumentiert, dass die europäische Währungsgemeinschaft aufgrund der konsequenten Maßnahmen gegen das Virus in Verbindung mit geld- und fiskalpolitischen Stimuli gute Chancen auf eine konjunkturelle Beschleunigung relativ zu den USA und damit auf eine überdurchschnittliche Aktienmarktentwicklung besäße. Diese Beschleunigung habe sich im 3. Quartal auch eingestellt. Sie werde sich im Schlussquartal jedoch nicht fortsetzen, denn das Coronavirus habe die Eurozone derzeit wieder voll im Griff. Der konjunkturelle Gegenwind werde sich auch in den Gewinnberichten der Unternehmen widerspiegeln. Vor dem Hintergrund der ohnehin vorhandenen strukturellen Herausforderungen in der Eurozone habe sich damit das Fenster für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung gegenüber den anderen Regionen wieder geschlossen. Anders sehe es dagegen im pazifischen Raum aus. In Japan scheine das Virus derzeit unter Kontrolle. Auch in Australien sei die Zahl der Neuansteckungen derzeit äußerst gering. Hinzu komme, dass auf der südlichen Welthalbkugel der Sommer bevorstehet, was für die nächsten Wochen einen besseren Verlauf der Pandemie erwarten lasse. Darüber hinaus dürften die oben erwähnten wirtschaftspolitischen Stimuli für zusätzlichen konjunkturellen Rückenwind sorgen.



Pazifische Währungen im Vorteil



Die geringen COVID-19-Infektionen in Japan und Australien würden den Regierungen ermöglichen, die Volkswirtschaften weiter zu öffnen. Im asiatisch-pazifischen Raum sei sogar eine "Travel Bubble" denkbar, in der sich die Personen zwischen den Ländern wieder frei bewegen dürften. Die Öffnung der Wirtschaftsräume werde sich nach Ansicht der Experten von Swisscanto Invest positiv auf den japanischen Yen (JPY) und den australischen Dollar (AUD) auswirken. Die Notenbanken würden die konjunkturelle Erholung weiterhin mit einer expansiven Geldpolitik stützen. In Japan und Australien zum Beispiel würden die jeweiligen Notenbanken eine Zinskurvenkontrolle (Yield Curve Control) betreiben. Sie würden damit die Renditen von Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten in engen Bandbreiten halten. Unter den entwickelten Ländern würden japanische Staatsanleihen (JGBs) nahezu ausschließlich noch positive Realrenditen offerieren. Das heiße, wenn man die erwartete Inflationsentwicklung von den Staatsanleihenrenditen abziehe, sei die Restrendite noch positiv und die Kaufkraft bleibe erhalten. Japan sei aus diesem Grund für Investoren attraktiv. Das seien sowohl für japanische Staatsanleihen wie auch für den Yen positive Neuigkeiten. (02.11.2020/ac/a/m)





Nun sei die Corona-Pandemie schneller und heftiger als angenommen zurückgekehrt. Insbesondere Europa werde von der zweiten Welle stark heimgesucht. Auch wenn die nächsten Monate schwierig würden, würden die Experten von Swisscanto Invest kein erneutes Abgleiten in eine Rezession erwarten. Anders als im Frühling werde es keinen abrupten und schockartigen Lockdown rund um den Globus geben. Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie würden überdurchschnittlich auf den Unternehmensgewinnen in Europa lasten.Finanzmärkte zwischen Hoffen und Bangen