Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

40,19 Euro +0,98% (20.08.2019, 15:46)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

CAD 59,37 +0,92% (20.08.2019, 15:53)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (20.08.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Tom Gallo von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Tom Gallo, Analyst bei Canaccord Genuity, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) aus.Nach der Vorlage der Quartalszahlen zeigen sich die Analysten von Canaccord Genuity sehr zuversichtlich, dass die Geschäftsentwicklung von Kirkland Lake Gold Ltd. in der zweiten Jahreshälfte stark ausfallen dürfte. Das Unternehmen sei auf einem sehr guten Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.Um den erhöhten Investitionen in Explorationsaktivitäten und dem mögliche Neustart der Mine im Nördlichen Territorium Rechnung zu tragen, erhöht Analyst Tom Gallo den Explorations-NAV von 350 auf 600 Mio. CAD. Eine von 10,0 auf 10,5 erhöhte EV/EBITDA-Multiple sei gerechtfertigt. Der Markt zahle zu Recht eine höhere Prämie für einen Produzenten von Top-Qualität und hohen Margen.In ihrer Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das "buy"-Rating und heben das Kursziel von 65,00 auf 66,00 CAD an.Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:40,10 Euro -0,99% (20.08.2019, 15:30)