Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

33,815 Euro -0,15% (14.12.2020, 15:49)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

CAD 52,38 -0,08% (14.12.2020, 15:39)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (14.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) unter die Lupe.Der Goldmarkt sei aktuell vieles, sicherlich aber kein Sektor, der den Anlegern Freude bereite. Seit August sei der gesamte Sektor in einer Konsolidierung gefangen, die sich weiter hinziehe. Aktuell würden schlicht die Impulse fehlen, die Gold Rückenwind verleihen könnten. Und so würden auch eigentlich gute Nachrichten aktuell untergehen. Dennoch: Sobald das Sentiment bei Gold drehe - das habe man in der Vergangenheit oft gesehen - würden auch gute Nachrichten wieder honoriert. Das könnte auch Kirkland Lake Gold zugute kommen, denn eine gute Nachricht komme aktuell vom kanadischen Unternehmen.Kirkland Lake Gold habe seinen Ausblick für das kommende Jahr veröffentlicht. Getrieben von einer höheren Produktion auf der Detour Lake Gold Mine solle die Produktion 2021 auf 1,3 bis 1,4 Mio. Unzen steigen. Die Kosten sollten wie im laufenden Jahr im Bereich von 800 USD je Unze liegen. Der einzige Wermutstropfen komme aus Australien von der Fosterville-Mine - dort könnte die Produktion rückläufig sein, da das hochgradige Material allmählich zur Neige geht. Dafür habe Kirkland Lake Gold aber ein umfangreiches Explorationsprogramm aufgelegt. Insgesamt wolle der Konzern im kommenden Jahr 85 bis 95 Mio. USD in die Exploration der Fosterville-Mine investieren. Dazu gebe es einige Explorationsunternehmen, wie z.B. Fosterville South, die in unmittelbarer Nähe zu der Mine Projekte explorieren würden. Werde einer der Konzerne fündig, dann dürfte das Kirkland Lake Gold relativ schnell auf den Plan rufen.Barrick Gold sei in der Vergangenheit immer wieder Interesse an Detour Gold nachgesagt worden. Nachdem Detour aber letztlich von Kirkland Lake Gold übernommen worden sei, habe es vereinzelt Spekulationen gegeben, Barrick Gold könnte an Kirkland Lake Gold interessiert sein. Ob im Zuge einer Übernahme oder einer Fusion sei dahingestellt. "Der Aktionär" sehe keine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Fall einer Übernahme wirklich zu einem hohen Aufpreis komme. Eher zu einem Merger unter gleichen. Kirkland Lake Gold habe aber auch ohne Übernahmeangebot einiges zu bieten und sei aufgrund der starken Bilanz selbst in der Lage, den Markt zu konsolidieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2020)Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie:NYSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:41,15 USD +0,29% (14.12.2020, 15:39)