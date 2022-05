TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

5,36 Euro +1,52% (13.05.2022, 22:15)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,16 USD +2,46% (13.05.2023, 22:00)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (15.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Die Aktien der großen Produzenten seien aktuell einfach günstig bewertet. Ein Indiz dafür seien die Dividendenrenditen. Sie lägen bei den großen Produzenten mittlerweile häufig über 3%. Und da viele Dividenden an den Netto-Cashbestand gekoppelt seien, gebe es keine Anzeichen dafür, dass sie schnell wieder fallen würden. Was man hier sehe, passe eigentlich nicht zu einem spekulativen Mineninvestment, sondern eher zu Value-Aktien. Selbst Kinross Gold, einer der schwächsten Werte überhaupt, habe mittlerweile eine Dividendenrendite von 3%. Der kanadische Konzern habe jedoch die Prognose für 2022 deutlich gesenkt. Ein Großteil gehe allerdings auf die Verkäufe der Projekte in Russland und dem Verkauf in Ghana zurück. 2023 wolle Kinross Gold dann wieder wachsen. Ein Grund für die Schwäche des Aktie sei aber auch, dass der potenziell ideale Käufer für Kinross Gold, nämlich Barrick Gold, kein Interesse an einer Übernahme habe. Das sei etwas überraschend gekommen, aber streng genommen sei Kinross Gold zu günstig, als dass niemand Interesse haben könnte, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.05.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,994 Euro +2,17% (13.05.2022, 22:26)