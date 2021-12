Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben.(09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Der Aktionär:Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Der Goldpreis tretemehr oder weniger auf der Stelle. Und auch wenn die Gold- und Silberminen bislang im Wochenverlauf etwas fester tendieren würden, bremse doch Silber deutlich. Der Silberpreis stehe die meiste Zeit unter Druck. Trotz einer charttechnisch überverkauften Situation könne sich Silber nicht lösen und damit drohe nach wie vor ein Rutsch in Richtung des Tiefs aus dem September. Das laste auf der kompletten Branche. Derweil nehme die Übernahmetätigkeit im Goldsektor weiter Fahrt auf. Ein weiteres aussichtsreiches Projekt in Kanada gehe über die Ladentheke. Der Käufer sei eine Überraschung.Kinross Gold kaufe Great Bear Resources. Kinross Gold zahle 29 CAD (Kanadische Dollar) je Great Bear-Aktie. Der Schlusskurs gestern habe bei 22,93 CAD gelegen habe. Die Investoren bei Great Bear könnten zwischen Cash oder Kinross Gold-Aktien wählen. Der Cashanteil sei bei 75% gedeckelt. In der Vergangenheit habe es immer wieder Übernahmegerüchte um Great Bear gegeben. Als Favorit habe in den letzten Wochen immer Barrick Gold gegolten, zumal sich der kanadische Konzern schon an zwei weiteren Explorationsunternehmen in der Gegend beteiligt habe. Offenbar sei jedoch Barrick Gold wieder einmal ausgestochen worden.Great Bear entwickele das Dixie Projekt in Kanada. Interessanterweise habe es für das Projekt noch eine Ressource gegeben. Doch Great Bear habe in den vergangenen Monaten und Jahren mit hochgradigen Bohrergebnissen glänzen können. Und Geologen, die Zugang zum Data-Room hätten, könnten ihre eigene Ressourcenkalkulation erstellen. Offensichtlich rechne Kinross Gold damit, dass auf Dixie mindesten 8,5 Mio. Unzen Gold lagern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Kinross Gold-Aktie: