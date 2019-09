Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,442 Euro -0,49% (17.09.2019, 09:52)



Xetra-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,477 Euro (16.09.2019)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,92 USD (16.09.2019)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (17.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Der Goldpreis habe gestern von den Unsicherheiten rund um den Drohnenangriff auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien profitieren können. Übergeordnet stecke das Edelmetall jedoch noch immer in einer Konsolidierung fest. Doch wenn es nach den Worten von Paul Rollinson, CEO von Kinross Gold, gehe, dann sei der Bereich um 1.500 Dollar das Maß der Dinge."Ich sehe nicht viele technische Barrieren über dem aktuellen Niveau", habe er auf dem Denver Gold Forum gesagt. "Aber ich denke, dass das aktuelle Niveau von Investoren genutzt wird, um zu kaufen." Wenn es allerdings um die Dividende gehe, dann werde Rollinson schon wieder etwas vorsichtiger mit Blick auf den Goldpreis. Er wolle erst sehen, ob das Niveau tatsächlich nachhaltig sei, bevor der Konzern über Dividenden nachdenke.Gleichzeitig habe der Kinross-CEO angekündigt, dass Kinross mit den Expansionsplänen auf der Tasiast-Mine in Mauretanien fortfahren werde. Zuletzt habe es einige Streitigkeiten mit der Regierung gegeben. Insgesamt scheine Kinross nicht auf große Akquisitionen aus zu sein. Man wolle vor allem interne Projekte vorantreiben und die Bilanz weiter verbessern. Eines dieser internen Projekte sei die La Coipa Mine in Chile, die aber nur ein Meilenstein auf dem Weg zum Produktionsstart des Lobo-Marte-Projekts sein solle.Gelingt hier der Ausbruch, dann können Anleger tatsächlich wieder auf den 10-Dollar-Bereich bei Kinross schielen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Das aber setze sicherlich einen weiter steigenden Goldpreis voraus. (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kinross Gold-Aktie: