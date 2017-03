NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

USD 3,42 -3,25% (01.03.2017, 16:51)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie: A0DM94

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland: KIN2

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie: KGC

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben.





(01.03.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Analyst Greg Barnes von TD Securities:Der Aktienanalyst Greg Barnes vom Investmenthaus TD Securities empfiehlt die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Kinross Gold Corp. habe mit dem Ausblick für 2017 die Erwartungen leicht übertroffen. Die Tasiast-Expansion liege im Zeitplan. Die Analysten von TD Securities berücksichtigen nun die Beiträge des Vantage-Projekts im Bald Mountain-Modell. Die NAV-Schätzung für die Mine steige von 641 auf 686 Mio. USD.Analyst Greg Barnes lobt den starken Hebel von Kinross Gold in Bezug auf steigende Goldpreise und die attraktive Bewertung im Vergleich zur Peer Group. Bis 2021 dürfte das Unternehmen in der Lage sein pro Jahr eine Goldproduktion von mehr als 2,4 Mio. Unzen zu erzielen. Die weiteren Entwicklungspläne könnten ohne neue Schulden oder weiteres Eigenkapital finanziert werden.Die Aktienanalysten von TD Securities stufen in ihrer Kinross Gold-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 4,00 auf 5,00 USD.Xetra-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,22 Euro -5,29% (01.03.2017, 16:14)Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,25 Euro -2,73% (01.03.2017, 16:45)