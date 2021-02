Tradegate-Aktienkurs Kingfisher-Aktie:

3,26 EUR +3,82% (01.02.2021, 16:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs Kingfisher-Aktie:

2,875 GBp +3,53% (01.02.2021, 16:24)



ISIN Kingfisher-Aktie:

GB0033195214



WKN Kingfisher-Aktie:

812861



Ticker-Symbol Kingfisher-Aktie:

KFI1



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Kingfisher-Aktie:

KGFHF



Kurzprofil: Kingfisher plc:



Kingfisher plc (ISIN: GB0033195214, WKN: 812861, Ticker-Symbol: KFI1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: KGFHF) ist ein Einzelhandelskonzern mit der Kernkompetenz Bau- und Heimwerkerprodukte. Unter den Marken: B& Q, Castorama, Brico Dépôt und Screwfix unterhält die Gesellschaft mehr als 1.000 Verkaufsstellen in acht Ländern in Europa und Asien. Darüber hinaus stehen den Kunden die Möglichkeiten der Bestellung über den Internet-Shop, per Telefon oder per Katalog zur Verfügung. Die Produktpalette beinhaltet ein breitgefächertes Angebot für Bauen, Wohnen, Garten, Technik wie auch Geschenkartikel. Im Weiteren ist Kingfisher mit 50% in Kooperation an der Koç Group in der Turkei beteiligt. Die Beteiligung an der deutschen Firma Hornbach, die über 130 Bau- und Heimwerkermärkte in Europa unterhält, wurde im März 2014 verkauft. Die Kingfisher plc hat ihren Hauptsitz in London, UK. (01.02.2021/ac/a/a)





London (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AKO Capital LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Kingfisher komplett aufgelöst:Die Finanzprofis des Hedgefonds AKO Capital LLP haben ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der britischen Baumarktkette Kingfisher (ISIN: GB0033195214, WKN: 812861, Ticker-Symbol: KFI1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: KGFHF) auf null reduziert.Die Finanzprofis des Hedgefonds AKO Capital LLP haben am 01.02.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition auf 0,00% der Aktien von Kingfisher abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Kingfisher-Aktien:Börsenplätze Kingfisher-Aktie: