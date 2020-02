Börsenplätze Kellogg-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

57,99 EUR -0,33% (07.02.2020, 10:42)



Tradegate-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

58,09 EUR +0,47% (07.02.2020, 11:52)



Nyse-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

63,46 USD -8,51% (06.02.2020, 22:00)



ISIN Kellogg-Aktie:

US4878361082



WKN Kellogg-Aktie:

853265



Ticker-Symbol Kellogg-Aktie:

KEL



Nyse-Symbol Kellogg-Aktie:

K



Kurzprofil Kellogg Company:



Kellogg Company (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) ist ein führender Produzent von essfertigen Getreide-Produkten und anderen Fertiggerichten. Zu den bekanntesten Marken von Kellogg zählen die Kellogg's Cornflakes, Kellogg's Rice Crispies, Kellogg's Frosties oder Nutri-Grain gefüllte Vollkornriegel sowie die Chipsmarke Pringles. Fertigprodukte werden unter den Marken Keebler, Cheez-it, E.L. Fudge, Famous Amos, Ready Chrust, Chips Deluxe und vielen anderen auf den Markt gebracht. (07.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kellogg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Cornflakes-Herstellers Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) unter die Lupe.Kellogg sei vor allem bekannt für Corn Flakes, habe mit Morningstar Farms aber auch eine Tochter, die auf veganes Fleisch spezialisiert sei. Ein Mega-Wachstumsmarkt - trotzdem schwächle Kellogg plötzlich. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr schmecke den Anlegern ganz und gar nicht.Kellogg rechne für 2020 mit einem Plus beim Umsatz von nur ein bis zwei Prozent. Der Gewinn könnte dem Unternehmen zufolge um vier Prozent sinken. Grund für den Rückgang sei der Verkauf der Keksmarke Keebler und anderer Produkte an die Ferrero-Gruppe.CEO Steve Cahillane habe sich dennoch optimistisch gezeigt. "Wir haben große Hürden zu überwinden, aber wir sind dabei", so Cahillane. "Wir investieren so aggressiv in unsere vielversprechendsten Marken wie seit Jahren nicht mehr."Positiv: MorningStar Farms habe bei den Erlösen zweistellig zugelegt und Marktanteile gewonnen. Konkrete Zahlen habe Kellogg aber nicht genannt.MorningStar Farms sei für Kellogg eine - wie es "Barron's" genannt habe - "Goldmine". Ein IPO würde der Kellogg-Aktie einen ordentlichen Push geben.Engagierte Anleger sollten sich von den Kursverlusten (minus neun Prozent am Donnerstag nach den Zahlen) nicht aus der Fassung bringen lassen und investiert bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Stoppkurs: 48 Euro. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link