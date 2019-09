Bonn (www.aktiencheck.de) - Das US-BIP ist im 2. Quartal in annualisierter Rechnung um 2,0% gegenüber dem Vorquartal gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Weiteren Aufschluss diesbezüglich könnten heute die US-Auftragseingänge langlebiger Güter liefern. Hier würden die Analysten von Postbank Research im August mit einer Gegenbewegung auf den deutlichen Anstieg im Juli und einem Minus von 1,0% im Vormonatsvergleich rechnen, insbesondere bedingt durch gesunkene Flugzeugbestellungen. Hingegen sollte sich die grundlegende Dynamik (Aufträge ex Transport) nach einem kräftigen Minus zuvor wieder etwas belebt haben. Diese dürften um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen sein. Sollte sich auch eine Belebung bei den Core Capex Orders (zivile Aufträge ohne Flugzeuge) zeigen, wäre dies ein positives Signal für die Investitionsdynamik, da diese eng mit den Ausrüstungsinvestitionen in der US-BIP-Verwendungsrechnung korreliert seien.In der Eurozone richte sich der Fokus heute konjunkturseitig auf die Vertrauensindikatoren der EU-Kommission für den gemeinsamen Währungsraum. Dabei würden die Analysten von Postbank Research für das Industrievertrauen im September einen Rückgang von -5,9 auf -6,2 Punkte erwarten. Das Verbrauchervertrauen wiederum sei vorläufigen Angaben zufolge von -7,1 auf -6,5 Zähler gestiegen, was heute bestätigt werden sollte. In der Summe würden die Analysten für das Wirtschaftsvertrauen mit einem leichten Rückgang von 103,1 auf 103,0 Zähler rechnen, was für diesen Indikator aber immer noch ein solides Niveau wäre. (27.09.2019/ac/a/m)