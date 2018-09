Die nächsten Unruhen könnten vom 26. September ausgehen. An diesem Tag sei eine Erhöhung der FED Funds Rate wahrscheinlich, wie aus der Guidance der US-Notenbank hervorgehe. Die Inflationsraten seien zwar zuletzt nicht weiter gestiegen, doch dies sei wahrscheinlich nur eine Pause in dem drohenden Aufwärtstrend. Trotz der dann dritten Zinserhöhung in diesem Jahr sei das gesamte Zinsniveau noch immer weit von der angestrebten Normalisierung entfernt.



Die Zinsstrukturkurve in den USA nähere sich damit einem inversen Verlauf, bei dem die kurzfristigen Renditen die langfristigen übersteigen würden, was in der Regel auf eine bevorstehende Rezession hindeute. Das wäre nach einem zehn Jahre lang anhaltenden Aufschwung nicht einmal verwunderlich. Doch die Aktienmärkte mit ihren immer noch hohen Bewertungen (KGV) hätten sich darauf noch nicht eingestellt. Entsprechende Korrekturen seien damit angebracht.



Ein US Zinsanstieg dürfte an den Devisenmärkten neuen Druck auf die Währungen von Schwellenländern auslösen, die in US-Dollar hoch verschuldet seien. In diesen Ländern würden dann nicht nur die Soll-Zinsen steigen, auch die Altschulden würden durch die Wechselkursänderungen teurer. Diesen Belastungen hätten in der Vergangenheit manchen Schuldner erheblich belastet, was sich diesmal kaum ändern durfte.



Diesseits des Atlantiks werde die EZB wie angekündigt im Oktober ihr QE-Programm ändern und den Ankauf von Staatsanleihen vermindern. Für Anfang Januar sei dann eine völlige Einstellung des Aufkaufprogramms vorgesehen. Doch die Staatsverschuldung in den Ländern der Eurozone steige in der Regel unvermindert an. Mit einem Liquiditätsentzug würden die Finanzmärkte dann noch fertig werden müssen. Das gleiche Phänomen sei in den USA zu erwarten. Dort sei die US-Staatsverschuldung inzwischen auf USD 21,6 Billionen (zur Erinnerung: 1 Billion =1012 ; 1 Billion = engl. 1 trillion). Das werde den Schuldenservice weiter erhöhen und die Konjunktur belasten



Die Aktienmärkte müssten im Herbst noch mit manchen Störungen rechnen. Eine Entspannung sei noch nicht zu erkennen. Vorsicht beim Investitionsverhalten bleibe angebracht. Liquidität sei Trumpf.





Während die Hurrikane über dem Atlantik, die Taifune im Pazifik und die Zyklone auf dem Indik schwere Schäden verursachen, sind an den Aktienmärkten bisher keine sonderlichen Unwetter aufgetreten, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Lediglich die chinesischen Aktien Indices würden sich seit dem Frühjahr in einem Bärenmarkt befinden. Doch sich allzu großer Gelassenheit hinzugeben, könnte trügerisch sein. Die Finanzmärkte hätten noch einige Orkane zu überstehen.Die schwersten Schäden könnten die eskalierenden Handelskonflikte zwischen den USA und China auslösen. Immer neue Sanktionen würden durch entsprechende Gegenmaßnahmen beantwortet und sich bereits in den Daten der Weltwirtschaft zeigen. Unternehmen müssten die Umsatzerwartungen nach unten revidieren. Den Gipfel der Erholungsphase habe die weltweite Konjunkturentwicklung wohl schon im Sommer 2018 überschritten. Die OECD Frühindikatoren würden seit Monaten abwärts weisen. Eine Umkehr oder wenigstens Beruhigung sei bisher noch nicht zu erkennen.