In der Eurozone steige das BIP in 2021 um 5,1% nach einem Rückgang um 7,9% in 2020, in der Weltwirtschaft um 5,0% nach -4,5%, in den USA um 4,0% nach -3,8%, in China um 8,0% nach +1,8%, in Deutschland um 4,6% nach -5,4%.



Die Wirtschaftspolitik in den wichtigsten Volkswirtschaften kenne zurzeit keine andere Lösung als die ultra-expansive Geldpolitik verbunden mit extrem hoher Verschuldung (Deficit Spending). Daran werde sehr wahrscheinlich so lange wie möglich festgehalten. Die Wissenschaftler würden jetzt auch keine andere Lösung mehr kennen, nachdem die Gesetze von John Maynard Keynes und Irving Fisher von der Politik nicht mehr beachtet worden seien. Doch eine immer höhere Staatsverschuldung stoße an ihre Grenzen, wenn die Regierungen nicht mehr den Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen) bezahlen könnten. Die höchst verschuldete Regierung sei die der USA mit USD 26 Billionen. Bei einer Rückzahlung von USD 1 Million pro Tag würde es 90.000 Jahre dauern, bis sie wieder schuldenfrei wäre.



Die Regierungen der Euro-Zone (EA19) hätten insgesamt Euro 10 Billionen Schulden (Quelle: Eurostat). Wenn sie jeden Werktag Euro 1 Million, also wöchentlich Euro 5 Millionen oder pro Jahr etwa Euro 250 Millionen, in vier Jahren Euro 1 Milliarde zurück bezahlen könnten, dann wären es in 4.000 Jahren Euro 1 Billion oder in 40.000 Jahren Euro 10 Billionen. Die Folgerung, die staatliche Verschuldung könne nie mehr, auch nicht von vielen folgenden Generationen nach uns, zurückbezahlt werden, sei somit durchaus berechtigt.



Damit bleibe nur noch die Geldpolitik als letzte Hoffnung zur Stimulierung des Konjunkturverlaufs. Die Zentralbanken in der ganzen Welt hätten deswegen eine ultra-expansive Geldpolitik seit ein paar Jahren eingeschlagen, ganz besonders seit dem Frühjahr 2020. Allen voran die amerikanische FED. Die Geldmenge M2 sei von USD 15 Mrd. auf jetzt USD 18,5 Mrd. gestiegen und die gesamte Bilanzsumme der FED habe sich von USD 3,5 Billionen auf jetzt USD 7 Billionen verdoppelt. Die FED habe hauptsächlich durch quantitative Lockerungen (QE = quantitative easing) im Markt befindliche Anleihen aufgekauft. Der Beginn der Rezession werde offiziell auf den Anfang des Frühjahres gesetzt. Geld der Notenbank fließe direkt in die Märkte. Doch dafür sei nur wenig in die Investitionen zur Produktion von Gütern und Leistungen gesetzt worden, sondern mehr in die Finanzmärkte.



Seit den Sommermonaten steige QE nicht mehr. Die künstlichen Stimulierungen seien zum Stillstand gekommen, und die Finanzmärkte würden stagnieren. Dies stehe im Gegensatz zu den jüngsten Erklärungen der Notenbanken. Die Ampeln stehen auf gelb, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". (Ausgabe vom 23.09.2020) (24.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn des vierten Quartals, am Anfang der neuen Jahreszeit Herbst, pflegen Konjunkturforscher und Finanzanalysten ihre Prognosen den neuesten Erkenntnissen anzupassen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Auch jetzt habe die OECD ihre Einschätzungen für den Wirtschaftsverlauf in den G20-Ländern entsprechend korrigiert. Die Weltwirtschaft habe im ersten und dann noch schlimmer im zweiten Quartal pandemie-bedingt den schwersten Einbruch seit Ende des Zweiten Weltkrieges hinnehmen müssen. Dann hätten die Märkte auf eine kräftige V-förmige Erholung mit der Entwicklung eines erfolgreichen Impfstoffes gehofft.Doch jetzt drohe die rechte Hälfte des V wieder nach unten zu kippen, hoffentlich nicht zur Form eines L. Die Zahlender mit Covid-19 neu Infizierten und Toten würden in der ganzen Welt steigen; ein verlässlicher Impfstoff sei noch immer nicht gefunden. Es würden sogar neue Hygienevorschriften, Reisebeschränkungen und Schließungen drohen, wie z.B. zu Beginn der neuen Bundesliga-Saison. Diese aber seien so unpopulär, dass die Regierungen überall damit zögern und nach Auswegen suchen würden.